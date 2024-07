"Siempre voy a decir que soy de Neuquén": Olivia Firpo vuelve a casa luego de ser ovacionada en el Colón

“La verdad es que estoy muy emocionada por ver cómo me recibe mi familia de allá, mis amigos, mi gente. Feliz de volver a encontrarnos. Sé del impacto que tuvo, me cuentan que fue una locura, estoy re entusiasmada de poder vivirlo”, dice Olivia. “No me esperaba para nada todo esto. Quizá soñaba con que me inviten a cantar en el programa, pero me invitaron a cantar en el Teatro Colón. Fue increíble el alcance que tuvo eso, por un momento pensé que iba a pasar como algo viral y ya fue, pero me empezaron a seguir 50 mil personas, se me abrió una puerta inmensa en la que estoy trabajando mucho, pero también disfrutando”, explica.

Olivia nació en Buenos Aires y ahí pasó su infancia. A Neuquén la une su familia materna y un amor intenso. Después de la pandemia, Olivia se vino al sur con su mamá, donde hizo parte de la secundaria. “Me cambió la vida completamente, yo me siento recontra neuquina. Nos volvimos a Buenos Aires en Marzo, pero yo sigo diciendo que soy de Neuquén. Me siento re orgullosa de haber vivido ahí. Siempre que pueda decir de donde soy, voy a decir que soy de Neuquén. La gente es muy diferente, muy amable; es una muy bella provincia que tiene mucho para dar”, dice con alegría.

La música de Olivia

Desde que tiene 6 años, Olivia se dedicó a formar y educar su voz, tomando clases de canto, yendo a comedia musical o en la Escuela de Música. Ahora continúa ese camino con una profesora particular que además es fonoaudióloga. “Le estoy metiendo a full con eso, además de estudiar otras disciplinas, pero el canto es lo que más practico”, dice. El arte siempre fue importante para ella, una suerte de lente con el que elige mirar el mundo: “El arte es mi canal de comunicación más grande con lo que está del otro lado”.

Conoció la obra de Luis Alberto Spinetta a través de sus compañeros cuando iba a la escuela Alma Libre de Plottier. No sólo le mostraron la obra del Flaco, sino que se encontró con música muy distinta a la que se escuchaba en su casa. “La verdad que había gente muy diversa, diferente, que me abrió la cabeza y gracias a eso pude empezar a escuchar cosas que salían de mi zona de confort. En casa no había nadie vinculado al arte, ni que me hiciera escuchar la música que escucho hoy”, explica.

Barro tal vez fue la primera canción que escuchó de Spinetta, también la primera que aprendió a tocar y a cantar en su paso fugaz por las tierras neuquinas. Por eso la eligió como talisman para llevar a ese lunes a Soñé que volaba, cuando llegó con su cartel, la guitarra y la moneda del lado correcto. Y no se equivocó.

Una neuquina en el Teatro Colón

Recién en el año 2002, luego de cuatro décadas de carrera, Luis Alberto Spinetta se presentó por primera vez en el Colón con su disco Silver Sorgo. No lo hizo solo, sino con un cuarteto exquisito del que formaba parte Javier Malosetti. Veinte años después, una niña besada por las estrellas, se para sobre ese mismo escenario, acompañada por el mismo extraordinario bajista, para hacer brillar una vez más al más etéreo artista argentino. No hay nada que hacer, la música es una cuestión del cielo.

“No podía creer lo que me estaba pasando, cuando salí de Olga estaba en completo shock. Sabía que no había nada armado. Después de que pasó todo, me contaron que en el momento en que yo estaba cantando, Migue mandaba mensajes como diciendo, che esta chica puede cantar en el escenario. Creo que fue esa espontaneidad la que llegó a la gente”, cuenta Olivia.

El programa fue el lunes y el Spinetta Day era el miércoles. Sobre el escenario iban a pasar Abel Pintos, Benjamín Amadeo, Ca7riel, David Lebón, Lisandro Aristimuño, Lula Bertoldi, Nahuel Pennisi, entre otros. Olivia tuvo sólo dos oportunidades de pasar la canción antes del show. “Ensayé el lunes a la tarde y el martes. En los ensayos no salió tan bien como en el escenario. Para mi es más difícil cantar para 5 personas, que en frente de 2 mil. Imaginate cantar sola frente a Malosetti, eran muchos nervios, una locura”, explica.

Horas después, la voz de Olivia llenaba el Colón. La conmoción fue total. Genuina, auténtica, real: una niña valiente que se animó a desprender de su corazón una de las piezas más bellas del cancionero de todos los tiempos y planetas; una Olivia neuquina que asumió que Spinetta nos pertenece a todos y lo hizo suyo, lo trajo a la tierra.

Un show con sorpresa

“Nos interesa fomentar el amor por la música en los jóvenes. Creo que es algo importante en estos momentos que estamos viviendo, donde los chicos se distraen mucho en las redes sociales, muchos con las apuestas virtuales. De repente conocés a Olivia, una chica muy jovencita, que se ha dedicado a estudiar música; una persona que ha aprovechado la Escuela de Música. Queremos ofrecerles a los jóvenes un espacio distinto, donde también puedan mostrar lo que hacen”, explica la subsecretaria de Cultura, Cintia Rojas.

El domingo a las 19hs, Olivia va a dejar sobre el escenario del auditorio del MNBA un puñado de canciones: algunas en español, otras en inglés. Anticipó que tendrá como sorpresa un invitado muy especial. También estará abriendo la tarde la muy joven y talentosa artista neuquina, Sabina Barrios.

Seguramente el domingo serán muchas las personas que se acerquen a ese encuentro. También habrá muchas otras oportunidades de escucharla. “Se vienen cositas”, dice ella entre risas. Todo está por delante. Quizá empezó cuando era muy pequeña, quizá cuando encontró otras musicalidades con sus compañeros de escuela, quizá una tarde neuquina, como sea y por suerte: hace tiempo que Olivia se está volviendo canción.