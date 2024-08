Sierra Grande: es hija de un minero, atravesó el éxodo y hoy asume la transformación del hospital

Desde hace dos meses, la encargada de liderar ese reto es María Eugenia Calizaya , una odontóloga nacida en Jujuy, pero con un corazón atado para siempre a Sierra Grande . "Yo vine con meses de nacida porque mi papá es minero", contó sobre su llegada a Río Negro, en el año 75. "Me fui a estudiar, pero después volví, acá hice mi familia", aclaró.

Aunque no aparenta sus 49 años, María Eugenia recuerda con claridad esa fiebre del hierro que Sierra Grande vivió en los años 80 y que le dejó un cariño indeleble por aquellos años felices de la infancia. "En ese momento el Municipio casi no existía, porque la empresa HIPASAM era tan grande que se hacía cargo de todo", aclaró.

SFP Sierra Grande hospital (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Su papá llegó de las minas jujeñas a instalarse en una vida cómoda en el sur del país. "Nos dieron la casa amoblada, con todo el equipamiento, hasta el juego de comedor", recordó la directora del centro de salud, que solía ir a la escuela en un colectivo provisto por la misma compañía.

Hasta 1991, Sierra Grande era pura ebullición. Y ella vivía ese bullicio con un cariño cada vez más intenso por la ciudad que consideraba como su verdadera casa. Pero las cosas cambiaron de forma abrupta cuando cerró la mina.

"Me acuerdo un día en que llegué al colegio y me dijeron que no tenía clases porque la maestra se había mudado a otra ciudad", dijo sobre un éxodo tan masivo como abrumador. Mientras las familias cerraban sus casas para siempre y se iban a otras ciudades o provincias a buscar un mejor pasar, ella veía los camiones de mudanza, emprendiendo la ruta 3 con rumbo al norte. "Veíamos dos, tres, cuatro por día", aclaró.

SFP Sierra Grande Médica María Eugenia calizaya directora hospital (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cuando terminó el secundario, ya quedaban pocos alumnos en el curso. María Eugenia se mudó a Córdoba para seguir la carrera de Odontología, como suelen hacer muchos adolescentes frente a la falta de educación superior en la localidad. Pero siempre quiso volver.

"Yo estaba haciendo prácticas de odontología y mi hermana, que era profesora de inglés en Sierra Grande, consiguió una beca para irse a Estados Unidos", dijo y agregó que las horas de docencia quedaron vacantes y, sin demasiadas personas capacitadas para el puesto, le ofrecieron asumir ese rol.

"Yo había estudiado inglés y veía que en la docencia me pagaban el triple que en mis prácticas. También era mi oportunidad para volver a Sierra Grande", afirmó María Eugenia, que después de su experiencia como educadora, volvió a ejercer su profesión de odontóloga en el hospital local.

Con vocación y paciencia, llegó a asumir la dirección de ese centro de salud, que hoy asume el desafío de fortalecer sus servicios para cuando la demanda de atención médica se multiplique al ritmo del oleoducto Vaca Muerta Sur y la nueva planta de GNL.

SFP Sierra Grande hospital (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Todos los de mi generación siempre quisimos volver", dijo sobre la marca que dejó Sierra Grande y su boom minero. "Siempre está la ilusión de volver porque hemos vivido una parte muy importante acá y tengo muchos conocidos que están dispersados por todo el mundo y siempre quieren volver porque Sierra Grande ocupa un lugar grande en nuestro corazón", dijo.

Por eso, se ilusiona con que estos nuevos anuncios les brinden a sus compañeros ese punto clave que hace falta para que cumplan su deseo de regresar al hogar: los desafíos laborales que buscan para su desarrollo profesional.

Cómo es hoy el hospital de Sierra Grande

La prestación de salud en la localidad rionegrina nació con un pequeño puesto sanitario, que creció con el boom de la mina de hierro. "Desde el 70 al 80 con la empresa HIPASAM tuvimos este hospital y que se le han hecho refacciones a lo largo del tiempo. Tiene una estructura tan grande porque se pensó como un soporte para la minera y la población tan grande, con el empuje que tenía", aclaró Calizaya.

Hoy, el hospital cuenta con 6 médicos generalistas que también cubren las guardias médicas. También hay un pediatra, un cardiólogo y dos traumatólogos. Trabajan dos kinesiólogas y dos psicólogos, además de la odontología a cargo de la propia directora.

SFP Sierra Grande hospital (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Queremos fortalecer los servicios para atender la demanda que venga, pero también para garantizar los días de descanso de los profesionales", dijo la directora del centro de salud, y aclaró que hay otras especialidades médicas que se ofrecen de manera privada con nutricionistas, ecografistas u oftalmólogos que visitan Sierra Grande una vez al mes o cada quince días.

"Para el resto de los tratamientos más complejos y cirugías se derivan a San Antonio Oeste, a Viedma o a clínicas privadas en Puerto Madryn, si tienen obra social", explicó sobre los otros espacios que atienden a los sierragrandenses.

Este año, en la localidad nacieron tres o cuatro bebés por partos expulsivos. El resto de las embarazadas son trasladadas a San Antonio Oeste o Viedma y, si nacen de manera prematura, a General Roca. "Tenemos muy aceitado el sistema de derivaciones porque el Ministerio de Salud dispone que los partos se hagan en maternidades seguras", aclaró.

SFP Sierra Grande Médica María Eugenia calizaya directora hospital (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

De este modo, los nacimientos que pueden planificarse requieren de un espacio con quirófanos disponibles, con servicios de neonatología y también con profesionales especializados, como tocoginecólogos, obstetras y neonatólogos. Todo eso no está disponible en el centro de salud local.

Para Calizaya, es importante reforzar el vínculo de los propios habitantes, acostumbrados a los traslados, con su propio centro de salud. "Desde que estoy a cargo de la dirección del hospital, una de las cosas que más nos interesó que cualquier persona se pueda atender en el hospital. Porque, si nos pasa algo grave, todos terminamos acá", cerró.