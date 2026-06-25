Sigue la purga en el Estado neuquino: echan a empleada por maltrato infantil y a un policía por indisciplina

La tolerancia cero no se detiene en la provincia. Ambas cesantías fueron dispuestas a través de decretos.

Un suboficial penitenciario que acumuló días de arrestos policial en virtud de sus indisciplinas reiteradas y una mujer que incurrió en malos tratos contra chiquitos de tres años que estaban al cuidado de una institución en la ciudad de Neuquén, fueron alcanzados -en las últimas horas- por la purga de ñoquis e incumplidores que puso en marcha en gobierno de Rolando Figueroa ni bien asumió, en diciembre de 2023.

La tolerancia cero ya ha caído sobre infinidad de ahora ex agentes y ex funcionarios del Estado que no comprendieron que la situación ha cambiado y que, ahora, el que las hace las paga.

Una de las sanciones de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial recayó sobre una mujer identificada como Alicia Beatriz Ruiz Celiz , quien era parte de la planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Le endilgaron haber incurrido en prácticas inadecuadas y malos tratos hacia chiquitos de la sala de tres años de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad de Neuquén. Los hechos que decantaron en su expulsión remiten a los últimos meses de la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez .

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Según consta en documentación oficial, el 28 de mayo de 2024, la subsecretaría de Familia del ministerio de Gobierno, ordenó instruir sumario administrativo para investigar los procederes de esta y de otras dos agentes. Esa medida se adoptó luego de que alumnas y docentes del Instituto de Formación Docente N 12 de la ciudad de Neuquén, realizaran una denuncia a raíz de lo que aseguraron haber presenciado el 6 de junio de 2023.

cesantias ruiz celiz

Tras escuchar las declaraciones de las sumariadas y reunir los elementos de prueba suficientes, se le acreditaron a Ruiz Celiz “prácticas incompatibles con la tarea de una educadora respecto de los niños que tiene a su cuidado”. Respecto de las otras dos agentes, una fue sancionada con 30 días de suspensión debido a su omisión y la otra fue sobreseída debido a que cuando ocurrieron los hechos se encontraba de licencia médica.

En el expediente consta que dos estudiantes presenciaron las actividades debido a que se encontraban realizando pasantías. Y que describieron prácticas inadecuadas, retos, actitudes carentes de pedagogía, conductas con carga de violencia, tratos bruscos, gritos, apreciaciones con estigmatización hacia los niños y vocabulario inadecuado.

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En el documento oficial se destacó, además, que la ahora cesanteada incurrió en conductas inaceptables contra niños que tienen un alto grado de vulnerabilidad por la edad. “Surge evidente que existía una naturalización de tales conductas, al punto de que la agente (ahora despedida) indicó que no entendía que era mal trato”, consta en el documento.

El cabo expulsado

La otra destitución por cesantía recayó sobre el ahora ex cabo primero del Cuerpo Penitenciario, Ángel Albino Currumil, a quienes le contabilizaron una importante cantidad de faltas contempladas en el Régimen Disciplinario Policial.

cesantia currumil

El 23 de julio de 2025, la Jefatura de Policía solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la destitución por cesantía ya que acumulaba un total de 93 días de arresto policial en el período comprendido entre el 24 de agosto de 2024 al 2 de enero de 2025.

Se indicó al respecto que las reglamentaciones disponen que la “acumulación de sanciones con más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año, es considerada causal de cesantía”.