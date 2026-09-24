Sigue la tolerancia cero: ahora echaron a un estatal narco y a dos policías indisciplinados

Así lo dispuso el gobernador Rolando Figueroa. El narco fue condenado a cinco años de cárcel y los efectivos acumularon días de arresto.

La lucha contra el narcotráfico y la denominada política de tolerancia cero continúan como ejes de la gestión del gobernador Rolando Figueroa. En esta línea, continúan los despidos del Estado neuquino, dispuestos a través de decretos.

De esta forma, la purga de ñoquis, indisciplinados y delincuentes avanza prácticamente una semana tras otra y esta no fue la excepción. El lunes, echaron a otros tres: un narco y dos ahora ex policías que acumularon días de arresto, en virtud de sus indisciplinas.

Uno de los despedidos fue identificado como Jonathan Alberto Muñoz, quien era planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La decisión de darle de baja ya estaba tomada, pero la Provincia tuvo que esperar a que quedara firme la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2025.

La causa estaba caratulada como “M (…); Muñoz Jonathan Alberto s/infracción ley de estupefacientes” y fue declarado culpable del delito de comercio de estupefacientes. En virtud de eso, le impusieron la pena de cinco años de prisión efectiva.

En el decreto de cesantía se indicó que “conforme surge del citado fallo, se encuentra acreditado que entre el 22 de abril y el 12 de junio de 2025 (…) comercializó clorhidrato de cocaína y marihuana desde su domicilio en el Barrio Valentina Norte Rural”, de la ciudad de Neuquén. La baja se aplicó en forma retroactiva, al 4 de agosto de 2025.

Se destacó al respecto que “el delito acreditado en sede penal (…) resulta manifiestamente incompatible con la actividad estatal en general, por lo que la pérdida de estabilidad del agente resulta razonable”. La condena llevó a que se configurara la causal objetiva de pérdida del derecho a la estabilidad laboral, a raíz de lo establecido tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.)

No es el primer narco despedido por Figueroa. En septiembre de 2024 se conocieron dos despedidos: el de Juan Carlos Santana y el de Julio César Blanco, ambos condenados por la Justicia Federal, quienes habían ingresado al Estado en gestiones anteriores.

Pasaron a ser ex policías

La segunda cesantía de las tres que se concretaron este lunes recayó sobre el ahora ex cabo primero Juan Javier Tranaman, a quien le constataron incumplimientos al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y a la Ley Orgánica y de Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén.

El 3 de marzo de 2026, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía. Fundamentó su pedido en que el efectivo policial registró un total de 75 días de arresto policial, por distintas indisciplinas cometidas entre el 4 de julio y el 18 de noviembre de 2025.

Las normas en vigencia establecen que la “acumulación de sanciones con más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en el lapso de un año, será considerada causal de cesantía”. En el documento oficial se indicó que Tranaman no presentó recurso administrativo alguno dentro del plazo legal previsto.

El tercer despido alcanzó al ahora ex cabo primero Marcelo César Ortega, por incumplimiento a las mismas normas que el anterior suboficial. El 4 de noviembre de 2025, la Jefatura de Policía solicitó su destitución, debido a que acumuló un total de 63 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2025. El ahora ex suboficial interpuso recurso administrativo contra una de esas sanciones, pero la pretensión fue rechazada y el castigo ratificado.