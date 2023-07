Sin repuestos importados, en Vaca Muerta desarman un equipo para armar otro

"Venimos corriendo atrás de la inflación y no creo que la alcancemos, nuestros empresarios están haciendo malabares para poder sustentarse y poder acompañar todo este desarrollo de Vaca Muerta", sostuvo el gerente de la Ceipa en una entrevista radial.

"Respecto a las importaciones tenemos algunas empresas que tienen necesidad de importar repuestos que si no ingresan hay parada de equipo", alertó el representante del sector empresario local de la industria petrolera. "Todos los repuestos de los equipos industriales vienen de afuera, de Brasil, Estados Unidos y otros países, entonces cuando no ingresan se corta la cadena de mantenimiento del equipamiento. No saben de dónde manotear, desarman un equipo para armar otro".

Si el esquema de los negocios en Vaca Muerta se expresa en tres anillos: el primero lo ocupan las petroleras; el segundo, las compañías de servicios especializados y el tercero, las pymes locales. Cortez puntualizó que las restricciones cambiarias y los frenos a las importaciones pegan más fuerte en las empresas del segundo anillo, cuyas operaciones son esenciales para la producción diaria en los yacimientos.

El gerente de la Ceipa advirtió que los problemas para importar son precedentes a las últimas medidas anunciadas por Massa en el marco de un nuevo acurdo con el Fondo Monetario Internacional, que será renegociado cuando esté el nuevo gobierno. Para eso faltan cinco meses, mientras tanto los empresarios "demuestran que tiene una gran creatividad y fuerza para moverse en la adversidad", remarcó el gerente de la cámara empresarial.

Cortéz remarcó que las operaciones desde el exterior se demoran más de lo debido por decisiones de la burocracia que domina el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que tiene que autorizar el ingreso de lo bienes que llegan desde el exterior. Los empresarios neuquinos aseguran que ese tramite pasó de ser automático a generar largas demoras entre una compra y la disponibilidad dentro del país del bien adquirido.

La misma situación se repite en la operaciones de comercio exterior de todas las actividades económicas desde que el gobierno se quedó sin reserva en el Banco Central, a pesar de tener balance positivo en la balanza del comercio exterior por dos decenas de miles de millones de dólares.

"La semana pasada hicimos un relevamiento desde la Federación de las cámaras del sector energético (Fecene) para listar los repuestos e insumos que las empresas tienen demorados en el SIRA y, a través del gobierno provincial, vamos a tratar de agilizar esas entregas", contó el gerente de la Ceipa.

Agregó que las cámaras empresariales que nuclean a los actores provinciales de la industria petrolera se están moviendo a nivel de los gobiernos y las representaciones sectoriales de los afectados por las medidas que restringen el acceso a importaciones que urgen para que no se apaguen los equipos.

Duras críticas de la Fecene

Edgardo Phielipp, secretario de la Federación de Cámaras del sector energético, cuestionó con dureza al gobierno nacional por las medidas implementadas en materia económica por considerar que no se insertan en plan destinado a mejorar la situación sino a repuestas aisladas a problemas coyunturales.

“Realmente hay falta de razonabilidad en las políticas públicas”, sostuvo el dirigente mientras daba su opinión a cerca de las medidas que acaba de anunciar la cartera del ministro de Economía, Sergio Massa, en consonancia con un nuevo acuerdo con el FMI.

El dirigente empresarial consideró que “evidentemente algo pasa con la conducción de la economía y de la sociedad porque venimos cayendo hace 80 años, no es un problema de gobiernos conservadores o populistas, es más grande lo que pasa”.

En una entrevista con la radio LU5, el empresario remarcó que “en los últimos tiempos ha ido creciendo en la sociedad un cansancio y una bronca contra el estado de cosas”.

Agregó que “la sociedad quiere que se recupere el contrato social y esto va a motivar el cambio, hay varias alternativas pero que va a haber cambio a mi no me cabe duda”.

Al final, Phileipp consideró que “una manifestación del hastío de la gente con la política es la baja participación en las elecciones que se está viendo”.