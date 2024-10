Sueldos en el Poder Judicial de Neuquén: cuánto cobran jueces, vocales, fiscales y administrativos

Además de la aplicación de la fórmula de actualización automática por inflación sobre sus salarios, los judiciales acordaron tres asignaciones extraordinarias no remunerativas ni bonificables de $150.000 cada una. Las primeras dos se percibieron con los sueldos de marzo y abril, mientras que la tercera será con los haberes de septiembre. En este caso, la suma de septiembre incluirá una diferencia equivalente a la suma de la inflación entre mayo y agosto.

Un ingresante administrativo cobrará casi 2.000.000 de bruto y 1.500.000 de bolsillo. En el escalafon administrativo, hay unas 14 categorías, desde los ingresantes hasta el cargo máximo de prosecretario administrativo que, con el máximo de antigüedad, cobrará un sueldo superior a los 3.000.000 de pesos.

Un juez de primera percibirá, según la incidencia de la antigüedad, entre 6.000.000 y 8.000.000 de pesos brutos, con 30% de descuentos entre jubilación y obra social. Es decir, entre 4.000.000 y 6.000.000 de pesos de bolsillo. Los camaristas, por su lado, tendrán sueldos que rondarán los 7.000.000 de pesos de bolsillo, sobre todo quienes tengan mucha antigüedad computable, y los vocales percibirán unos 8.000.000 de pesos. En un punto intermedio se encuentran fiscales y defensores, cuyos sueldos se estima que oscilarán entre los 4.000.000 y 5.000.000 de pesos netos.

Ley Kohon en el Poder Judicial

Desde septiembre del 2005, los abogados que trabajan en el Poder Judicial de Neuquén gozan de un beneficio que no tiene comparación en otros sectores del Estado y menos en el privado. Desde esa fecha rige la denominada "ley Kohon", que benefició a todos los abogados con un plus de antigüedad. Es que los abogados que trabajan en el Poder Judicial comienzan a computar la antigüedad desde el año en que se recibieron y se matricularon, y no desde el año que ingresaron.

Por eso, por ejemplo, si un abogado se recibió a los 24 años, trabajó en algún estudio de manera independiente e ingresó al Poder Judicial a los 35 años, empezará cobrando con una antigüedad de 11 años (3% del salario básico por año).

Equiparar sueldos de fiscales y jueces

En abril del año pasado, el titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para que a los fiscales se les asigne la categoría funcional de MF4, que es la misma que ostentan los jueces en la actualidad.

De esta forma, se busca mejorar salarialmente a los fiscales que desde la puesta en marcha del Código Procesal Penal -en enero de 2014- la mayor carga laboral recae sobre ellos, así como también la persecución penal. Pero de fondo, también se busca evitar una deserción de fiscales del Ministerio Público hacia cargos de mayor jerarquía y mejor pago, como lo son los jueces en la actualidad. El proyecto todavía no prosperó.