¿Tensiones en la transición?

El nuevo alcalde no consiguió hacerse de un cuadro de situación respecto del estado de las cuentas públicas, compromisos a corto plazo, etcétera. Su antecesor, el emepenista Gustavo Suárez, quien ahora ejerce el rol de opositor en el Deliberante, no facilitó la información completa que Larraza dice haber inquirido. En rigor, el jefe comunal saliente no tiene obligación de hacerlo pues no hay ninguna norma que así lo establezca.