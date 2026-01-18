Tierras en manos de extranjeros, el mapa rojo de zonas críticas: la situación de Neuquén

Dos investigadores de CONICET revelaron departamentos con más del 50% de tierras extranjerizadas y alertaron por la posible derogación de la Ley de Tierras.

La extranjerización de tierras volvió al centro del debate público tras la presentación de un mapa interactivo que muestra la cantidad de superficie rural argentina en manos de empresas y Estados extranjeros. En el mapa hay "zonas rojas" , donde en algunos departamentos hay más del 15% de la superficie en manos de extranjeros , y en esa alerta también hay sectores de la provincia de Neuquén .

El trabajo fue desarrollado por investigadores del CONICET y expuesto por el historiador Matías Oberlin en diálogo con el programa Todo bien de LU5 , donde advirtió sobre el impacto territorial, geopolítico y ambiental del fenómeno.

El mapa -elaborado junto a la socióloga Julieta Caggiano - sistematiza información oficial solicitada al Estado y permite observar no solo el porcentaje por provincia, sino también el detalle por departamentos y unidades subprovinciales. En el mapa también aparece la provincia de Neuquén, que siempre ha tenido conflictos y debates sobre tierras en manos de extranjeros, sobre todo en la cordillera.

lago Lácar La cordillera neuquina es muy apreciada por los extranjeros, por los paisajes y el recurso del agua dulce. Federico Soto

Tierras en manos de extranjeros: qué dice el informe

Allí aparece uno de los datos más sensibles: aunque ninguna provincia supera formalmente el tope del 15% fijado por la Ley de Tierras, sí hay departamentos que lo exceden ampliamente. Son 36 departamentos que exceden ampliamente ese tope de porcentajes dispuestos por ley.

"Somos dos equipos de investigación sobre el acceso a la tierra, y cada tanto pedimos informes. Cada tanto los procesamos y el observatorio lo armamos al día siguiente en que Adorni (Manuel) liberó la compra de tierras a extranjeros", dijo Oberlin, consultado por LM Neuquén.

"Es una información que veníamos teniendo, pero no es una información central, y nos juntamos para hacer algo importante. Es un pedido de información pública, que lo hicimos público, tuvo mucha repercusión, es algo muy versátil, hicimos un análisis", dijo.

La zona de mayor extranjerización es la cordillera, y las cuencas navegables, son recursos estratégicos donde crece la conflictividad social. Al tener esta información y queremos incidir en las políticas públicas", indicó.

Epuyen lago El lago Epuyén está en el departamento de Cushamen en Chubut, donde aparece en "zona roja" del informe de compra de tierra por parte de extranjeros.

De acuerdo al mapa interactivo, elaborado con los datos de acceso público de los especialistas, el departamento Lácar en Neuquén, en los alrededores de San Martín de los Andes, aparece con un 54% de tierras extranjerizadas. La superficie del departamento es de 475.095.11 y la cifra de hectáreas reportadas en manos extranjeras es de 257.346.02.

En la zona de la Confluencia, donde si bien están asentadas las grandes ciudades de la provincia, hay tierra fiscal disponible, también hubo compra por parte de privados. De acuerdo al informe, 36,020.89 hectáreas de 644.602.49 están en manos extranjeras, que equivale a un 6%.

Zonas rojas y recursos estratégicos: qué pasa en Neuquén

Según explicó Oberlin, las áreas más comprometidas se concentran en regiones fronterizas y de alto valor estratégico. Salta, Misiones, Corrientes, San Juan y Mendoza figuran entre las provincias con mayor presión.

En Neuquén se destaca la zona de Lácar, con más del 50% de sus tierras en manos extranjeras. Y hay casos similares que se repiten en Molinos y San Carlos (Salta) o General La Madrid (La Rioja), donde se supera el 50% de tierras extranjerizadas, precisamente en territorios de extracción minera.

También en la zona donde actualmente se desatan los incendios en la Patagonia, es una región de alta extranjerización, y no es novedad. El 23% de las tierras están extranjerizadas, según el mapa, y en rojo aparece el departamento de Cushamen, con 37,875.38 de hectáreas extranjeras, de una superficie de 1.649,975.64 que tiene ese departamento, en la punta del paralelo 38 de la Comarca Andina.

INFOGRAFIA .svg

“No se trata de tierras marginales, son zonas con alto potencial turístico, minero y, sobre todo, con acceso a recursos críticos como el agua, el litio y las cuencas hídricas”, señaló el investigador.

En ese marco, remarcó que la extranjerización en áreas limítrofes plantea además un problema de soberanía, ya que el control efectivo del territorio queda en manos privadas no nacionales.

"Somos dos equipos de investigación sobre el acceso a la tierra, y cada tanto pedimos informes. Cada tanto los procesamos y el observatorio lo armamos al día siguiente en que Adorni l(Manuel) liberó la compra de tierras a extranjeros" - Matías Oberlín, historiador e investigador del CONICET. "Somos dos equipos de investigación sobre el acceso a la tierra, y cada tanto pedimos informes. Cada tanto los procesamos y el observatorio lo armamos al día siguiente en que Adorni l(Manuel) liberó la compra de tierras a extranjeros" - Matías Oberlín, historiador e investigador del CONICET.

El trabajo fue difundido en un contexto político sensible. La Ley de Tierras, sancionada en 2011, no revirtió los procesos iniciados en los años 90, pero puso un freno al avance de la extranjerización al establecer límites por jurisdicción. Sin embargo, el Gobierno nacional impulsa su derogación, primero vía decreto -luego frenado judicialmente- y ahora a través del Congreso de la Nación.

Para Oberlin, el primer paso es “frenar la derogación de la Ley de Tierras”. A partir de allí, planteó la necesidad de reabrir un debate más profundo sobre el rol del Estado y la función social de la propiedad, una figura jurídica que permitiría intervenir cuando el uso de la tierra afecta derechos colectivos, contamina recursos o compromete a comunidades enteras.

El mapa interactivo, disponible públicamente en este sitio web, busca poner datos concretos sobre la mesa en un debate que vuelve a cruzar economía, política y soberanía territorial.

La foto actual del avance extranjero en la tierra

Según los investigadores del CONICET, el gobierno nacional sostiene en su página que ninguna provincia excede el límite del 15%. Y ese dato es cierto si se contabiliza solo el total de hectáreas.

"Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en derogar la ley? A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra", dijeron Oberlin y Caggiano.

mapa provincias gobierno

"Pero el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero. Mapa extraído de: www.argentina.gob.ar/justicia/tierrasrurales/datos/extranjerizacion-provincia", dijeron.

Más datos públicos

De acuerdo al relevamiento, que se hizo a través de datos públicos, son 36 departamentos que exceden el límite fijado por la ley. Los casos más sobresalientes son cuatro: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta) –donde la extranjerización supera el 50%.

"Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos. En el mapa georreferenciado que realizamos se puede consultar esta información (https://observatoriodetierras.blogspot.com/).", concluyeron.