Tijeritas llegó a Neuquén: la peluquería infantil que transforma cada corte en una experiencia inolvidable

La amistad entre dos familias fue el punto de partida de un proyecto que busca brindar un espacio pensado para el disfrute y la contención de los más chicos.

Para muchos niños, cortarse el pelo puede ser una experiencia tediosa, aburrida o incluso generar temor. Frente a esa realidad, un grupo de cuatro amigos decidió unir fuerzas y abrir una peluquería infantil en la ciudad de Neuquén, pensada especialmente para los más pequeños.

Jesica y Pablo, padres de Agostina (5) , llegaron a Neuquén hace casi tres años. Ya instalados en la región, conocieron a Nahir y María, padres de Neizan (4): sus hijos eran compañeritos en el jardín de infantes y rápidamente se hicieron amigos. Ese vínculo entre los niños fue el punto de partida de una relación cercana entre los adultos, que descubrieron que tenían mucho en común: ambas familias son mendocinas y habían llegado a la ciudad en busca de oportunidades laborales.

Aunque los cuatro cuentan con trabajos muy distintos entre sí —Jesica es médica; Pablo, ingeniero; Nahir, operador de campo; y María, docente de inglés—, desde hacía tiempo compartían el deseo de emprender juntos y construir un proyecto propio . " La idea era tener algo en conjunto aparte de nuestros trabajos ", explicó Pablo.

El origen de la idea

“Un día, una amiga me contó una historia: tiene un bebé chiquito, quiso cortarle el pelo y lo llevó a una peluquería infantil del centro, pero la hicieron esperar una hora afuera, bajo el sol”, recordó Jesica. Ese episodio fue apenas el punto de partida, ya que las inquietudes en torno a la falta de espacios pensados para los más chicos comenzaron a aparecer en todo momento. “Empezamos a escuchar a otros papás del jardín que decían: ‘no sabemos dónde cortarles el pelo’”, agregó.

Peluquería Tijeritas María Isabel Sánchez

Fue entonces cuando decidieron fusionar la necesidad que observaban a su alrededor con sus ganas de emprender y entendieron que ese era el camino que debían tomar. “Conocíamos Tijeritas porque es una franquicia que está en todo el país, pero que nació en Mendoza”.

Finalmente, tras varios meses de preparación, el 26 de septiembre abrieron sus puertas en el Alto Comahue Shopping (Dr. Ramón 271). Agostina y Neizan, protagonistas de esta unión entre familias, vivieron de cerca todo el proceso y, según decían, “estaban construyendo su casita”, un lugar que con el tiempo también se convertiría en un espacio de contención para todos los niños que pasen por allí. “Ellos estaban felices; desde el día cero que empezamos a armar el local”, aseguró Jesica.

Peluquería Tijeritas 3 María Isabel Sánchez

“La respuesta de la gente es excelente. Sentíamos que faltaba algo así en Neuquén y fue muy bien recibido. Además, tenemos una ubicación privilegiada”, valoró Pablo. En la misma línea, Nahir destacó que “lo más sorprendente fue haber logrado afianzar clientes muy rápido: en poco tiempo conseguimos que la gente vuelva y que nos recomiende entre conocidos”.

Cortes, peinados e inclusión

La propuesta se diferencia de una peluquería tradicional porque apunta a ofrecer una experiencia integral de belleza infantil. Además de cortes y peinados, el espacio incluye glitter, accesorios y productos especialmente desarrollados para niños, con el objetivo de transformar el momento en una instancia lúdica y placentera para los más chicos.

Peluquería Tijeritas 6 María Isabel Sánchez

Jesica explicó que “no es solo venir y cortarse el pelo; la idea es que disfruten. A las nenas, además de cortarles el pelo, les ponemos brillitos o les pintamos las uñas, y salen re contentas”.

Uno de los pilares del proyecto es la atención especializada. El equipo trabaja con protocolos específicos para bebés, primeras experiencias y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), priorizando la contención, la paciencia y la seguridad emocional.

En ese sentido, María señaló que “a la hora de incorporar personal buscamos perfiles que tengan experiencia con niños y entiendan cómo es el trato, para que sea agradable tanto para ellos como para sus familias”.

Peluquería Tijeritas 4 María Isabel Sánchez

En el caso de los niños con TEA, la rutina incluye luces más tenues, la reducción del volumen de la música y el control del ruido exterior. “Muchas familias nos han visitado y se van muy contentas de encontrar un espacio donde sus hijos pueden ser incluidos y tratados con amor y contención, dándoles el tiempo que necesitan para adaptarse a la peluquería”, remarcó María.

A esto se suma un entorno completamente pensado para el público infantil, con autos, personajes, colores y una ambientación lúdica que forma parte del diseño exclusivo de la marca. La propuesta está orientada a niños desde recién nacidos hasta los 14 o 15 años, aunque no hay un límite estricto: incluso, en más de una ocasión, los padres aprovechan la visita para hacerse algún retoque.

Peluquería Tijeritas 7 María Isabel Sánchez

El profesionalismo es otro de los aspectos centrales: todo el personal recibe capacitación bajo los estándares oficiales de Tijeritas, lo que garantiza una atención cálida, empática y coherente en todas las franquicias. "Las chicas que atienden muy bien, eso lo destacan mucho, la buena predisposición y atención", destacó Pablo.

Actualmente, la marca continúa su proceso de expansión en Argentina, Chile y España, y prevé su llegada a Brasil y Paraguay, consolidándose como un referente en estética infantil.