Tiros contra una camioneta y un incendio intencional en Centenario

Comodoro Rivadavia y Tucuman Centenario.jpg Sector en el que ocurrieron los disparos.

Además, dijeron que se aportaron registros fílmicos de cámaras de seguridad ubicadas en el sector que contribuirán a identificar a los motociclistas que efectuaron los disparos y podrían aportar mayores detalles de lo sucedido.

En tanto, el segundo hecho se registró aproximadamente una hora después, en el sector de toma, sobre la calle San Pedro, allí se registró un incendio intencional en una vivienda y no se descartaba que tuviera relación con lo ocurrido. Pese a que el fuego consumió la vivienda en su totalidad, no se registraron personas heridas, ya que cuando comenzaron las llamas no había nadie en la casa.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios fueron las que intervinieron y también los uniformados se hicieron presentes para evitar incidentes.

Incendio en casa de Centenario Incendio en la Toma del Tanque de agua. (Gentileza: Centenario Digital)

Los hechos son investigados por personal policial y se supo que intervino la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II y serán claves también las pruebas reunidas para determinar quienes son los responsables.

Otro importante incendio

Semanas atrás, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario, acudieron a una vivienda, ubicada en Honduras y José Martí, que se incendió. La casa fue consumida por completo por las llamas en la planta alta.

"Cuando llegamos nos encontramos con que en la segunda planta de la vivienda el incendio estaba generalizado y empezamos a trabajar de inmediato para poder extinguirlo", explicó Víctor Arroyo, segundo Jefe de Bomberos de Centenario.

Además, explicó que en la planta alta, donde se estima que comenzó el hecho, el interior de la vivienda tenía todo el piso de madera, al igual que el techo, que era de material combustible, por lo que hizo más fácil que las llamas, que salían a través de las ventanas, sean de gran tamaño.

Al momento del hecho, no había gente dentro de la vivienda, por lo que no hubo que lamentar heridos.