Tiroteo en Z1: grave denuncia de ATE por la agresión y el allanamiento a un dirigente

Asimismo, se informó que, ante la llegada de la Policía, una persona a bordo de una camioneta gris se dio a la fuga del lugar. El vehículo fue encontrado más tarde aunque ya sin su conductor y se espera su requisa. Muñoz indicó que se trata de una camioneta propiedad del gremio ATE.

Tras el hecho, ATE desmintió la vinculación del gremio y denunció que este viernes se llevó adelante un allanamiento a uno de los dirigentes (el secretario de organización, Ariel Gallardo), cuyos hijos, menores de edad, fueron esposados y golpeados. "Hago responsable al gobernador. Con los menores no. El acto de abuso policial que está habiendo en la provincia amerita que les respondamos con mucha unidad. Iniciaremos las acciones contra el Estado y la Policía", lanzó Quintriqueo, en contacto con el móvil de LU5. "Total repudio al accionar de Figueroa", manifestó.

Más temprano, en un comunicado, ATE calificó al accionar de la Policía como "descontrolado y delirante" e informaron sobre el secuestro del vehículo. "La policía en lugar de tomar medidas contra quienes protagonizaron los incidentes decide allanar la vivienda de personas que nada tuvieron y tienen que ver con los hechos", denunciaron.

El lunes nos encontramos TODOS Y TODAS EN ATE.@Rolo_Figueroa a tu violencia policial te respondemos con organización sindical. https://t.co/0dbQlJBUri — ATE_NEUQUEN (@ATE_neu) July 12, 2024

"La Policía y el Gobierno están a la deriva"

El gremio de los estatales arremetió duramente contra el gobierno provincial y puso de manifiesto los recurrentes hechos de inseguridad que ocurren en Neuquén, sin soluciones concretas. "Evidentemente, la policía se encuentra a la deriva al Igual que el gobierno provincial que no solo no combate la inseguridad y el narco menudeo, sino que no tiene la mínima intención de tomar medidas reales más allá de anuncios para la prensa", expresó el sindicato.

Luego, recordaron que dos días atrás la Policía de Centenario detuvo a 5 integrantes de ATE mientras esperaban reunirse con el intendente Esteban Cimolai, mientras que "hoy allanan la casa a otro compañero que no tiene ninguna vinculación con hechos delictivos y es víctima de la inseguridad".

"Nos preguntamos cuál es el plan de seguridad de Figueroa?, hacer de cuenta que que tiene un plan de seguridad para la población? o perseguir militantes sindicales? Esperamos que se repare de manera urgente no solo el daño emocional a nuestro compañero y su familia, sino también cualquier daño material ocasionado por el error e ineptitud de quienes ordenaron y llevaron adelante el allanamiento a la vivienda", concluyeron.

En este contexto, ATE convocó a un plenario provincial de delegados para el próximo lunes 15 de julio a las 10, a realizarse en la sede de ATE, sobre la calle Yrigoyen, para decidir próximas medidas.