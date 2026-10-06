Tolerancia cero en Neuquén: un estatal cayó por marihuana y otro "ñoqui" que faltó medio año

El Gobierno profundizó los controles y echó a dos agentes: un policía con narco-test positivo y un empleado ministerial que cobraba sin ir a trabajar.

El Gobierno provincial despidió, este lunes, a otros dos agentes que no pasaron el filtro de la tolerancia cero , que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa .

Uno es un policía al que le dio positivo un test de drogas . Y otro es un ahora ex agente que encaja en lo que en términos coloquiales se define como “ñoqui”.

La purga de incumplidores e indisciplinados que comenzó con el cambio de gobierno -en diciembre de 2023- suma despidos prácticamente todas las semanas y cuenta con un amplio consenso social. Un dato no es menor: los plazos sumariales se han acortado sin que se viera afectado el derecho a la defensa.

Afuera por cannabis

Una de las cesantías recayó sobre un ahora ex agente nuevo cuadro, que se desempeñaba en el cuerpo técnico del Escalafón Bomberos. Según pudo saberse al respecto, el 9 de enero último, la Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén le solicitó al Ejecutivo provincial la destitución por no haber superado un test de drogas.

Según consta en documentación oficial, el 21 de julio de 2025 la división Medicina Laboral de la Jefatura de Policía informó que, en esa misma fecha, se llevó a cabo un test exprés (de los llamados multidrogas) y que el agente en cuestión fue uno de los que se realizaron los exámenes toxicológicos.

Se indicó en tal sentido que las pruebas arrojaron resultado positivo para la sustancia “cannabis” (marihuana) y se realizó la correspondiente contraprueba, la cual confirmó nuevamente un resultado positivo para dicha sustancia. A los pocos días se inició una actuación preliminar y luego se inició el sumario administrativo a fin de investigar la conducta del agente.

Se le dio la oportunidad de defenderse y luego se declaró la responsabilidad administrativa. El agente -dice en la documentación- no presentó recurso administrativo alguno y se dieron por acreditadas sus faltas tanto a la normativa del Régimen Disciplinario Policial como al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales.

Se indicó al respecto que “las transgresiones debidamente probadas, resultan incompatibles con el accionar y la conducta exigible al personal policial”.

Faltó medio año

El segundo castigo de cesantía recayó sobre el ahora ex agente Alexander Alexis Miranda, quien era planta permanente del Ministerio de Gobierno. Le endilgaron abandono de cargo por haber faltado en forma injustificada a su puesto de trabajo los días laborables comprendidos entre el 5 de febrero y el 31 de julio de 2024. Es decir, faltó durante medio año.

Como se estila en estos casos, los auditores investigarán si cobró sueldos sin trabajar. Si fue así le reclamarán que los devuelva. Y si no lo hace le iniciarán acciones legales, ya que pudo haber incurrido en “enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial”.

Según se señaló al respecto, el agente no se presentó a declarar en ninguna de las dos audiencias fijadas para que ejerciera su derecho de defensa. “La conducta del agente refleja una falta de interés hacia sus responsabilidades laborales, siendo evidente que no existía ningún impedimento para su presentación al trabajo”, concluyeron los auditores.