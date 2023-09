"Que tomen el celular para filmarlos es realmente una actitud repulsiva", sostuvo Juan Manuel Pisano, jefe de bomberos de San Martín de los Andes, en declaraciones TN, y agregó: "No hay que filmar una persona que sufrió un accidente, se la tiene que ayudar y la verdad que se viralizó un video lamentable".

En este sentido, el jefe de bomberos indicó que ese tipo de actitudes "generan un daño terrible en todo el resto de la población, en los familiares de las víctimas y de los rescatistas". Consultado sobre que debe hacer una persona que no tiene conocimientos sobre cómo ayudar a las personas heridas, expresó: "El que no sabe, que tome el celular para llamar a los servicios de emergencia. Con eso ayuda un montón, no filmando a las personas atrapadas y fallecidos".