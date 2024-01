Turismo de cercanía: un oasis contra el calor en el centro de la provincia

Otro de los espacios elegidos por los turistas, visitantes y lugareños es el Camping Empleados de Comercio ubicado en cercanías de la emblemática Laguna La Solitaria.

“Mariano Moreno continúa afianzando su perfil turístico de cercanía y accesible en términos económicos. Nuestro mayor fuerte son los grupos familiares que eligen nuestros atractivos para recrearse y descansar”, expresó el intendente Javier Hullipan en diálogo con LM Neuquén.

Agregó que “sin dudas vamos construyendo un camino en el crecimiento turístico de la mano de buenos servicios y diferentes alternativas recreativas y culturales”. Sobre el desarrollo de las jornadas de Navidad y de Año Nuevo informó que fueron “fantásticas”.

Señaló que “la pileta de natación tuvo un lleno total, al igual que el sector de parrillas y acampe y como siempre al final de cada jornada la música y la cultura siempre están presentes”. Al cierre de esta edición actuaban sobre el escenario mayor las agrupaciones regionales “Chamigo”, “La Cima” y “Avance Chamamecera”.

Año nuevo de lujo en Covunco

Mariano Moreno y todo el Valle del Covunco en la primera jornada del año 2024 vivieron un “día inolvidable”.

Las dos complejos turísticos habilitados y el arroyo Covunco en toda su extensión presentaron una imagen con un lleno total. Como ha sido históricamente los mayores “consumidores “del producto “Covunco” son de la vecina ciudad de Zapala pero también hubieron turistas y visitantes de la comarca petrolera, de Neuquén y hasta de la provincia de Buenos Aires.

La mayor concentración de público se dio como cada temporada veraniega en el balneario municipal. Lo que distingue a este complejo es la mayor capacidad, con piletas más grandes y con un acceso más directo a las aguas del arroyo Covunco a través del Paseo de la Costa.

Hay además un enorme paseo de artesanos, un complejo de parrillas dobles y fogones criollos. Además cuenta con un anfiteatro municipal en el que se realizan espectáculos de música y baile todos los fines de semana.

El escenario para el turista

El complejo ribereño, conformado por el balneario municipal y el flamante Paseo de la Costa, fue inaugurado en 1998 para realzar la escenografía paisajística y para potenciar la afluencia turística en el Valle del Covunco.

Una de las opciones más interesantes en Neuquén para disfrutar de vacaciones en contacto con la naturaleza y con bajo presupuesto es Mariano Moreno.

Esta pequeña localidad balnearia está ubicada a sólo 20 kilómetros de la ciudad de Zapala. Entre sus bondades, ofrece el agua del Covunco y sus piletas a los visitantes de toda la región. Su principal acceso terrestre es la asfaltada Ruta Provincial 14.

Turistas relajados

El primero de año llegó a Mariano Moreno con más de 30 grados y todos buscaban el agua para apaciguar sus efectos. Uno de los tradicionales rincones buscados del arroyo Covunco fue el sector conocido como La Curva. Hasta allí llegó la familia de María Esther Rojas y Ulises Rodriguez y sus hijos.

“Llegamos hoy de sorpresa a Mariano Moreno a visitar a mi hermano. Así que nos vinimos todos a este lugar que lo amamos por su belleza y tranquilidad”, destacó mientras jugaban en el agua con su pequeña hija Kahomy. “Siempre elegiría a este pueblo por su paz y su buena gente”, afirmó.

De Olavarría a las aguas del arroyo Covunco

Mauricio Bianco y su esposa Lucrecia Lopez lograron destacarse en esta primera jornada veraniega por ser turistas que por primera vez visitaban el complejo ribereño. “La primera vez que conozco la provincia del Neuquén. Llegamos a Zapala y hoy vinimos a pasar el primer día a Mariano Moreno. Un lugar increíble. Me gustó demasiado”, dijo Mauricio mientras jugaba con su pequeña hija Santina (de 5 meses) en las aguas del arroyo Covunco.

El hombre es operario en una fábrica en Olavarría (provincia de Buenos Aires) y llegó a la vecina ciudad de la mano de su esposa, quien vivió allí hasta los 17 años. “Cuando era chica siempre venía al río y la verdad que he visto que el pueblo ha crecido mucho y este lugar que hoy visitamos no lo conocía y es sumamente bello y tranquilo”, contó Lucrecia. Mientras tanto su marido sentenció que “amo la vida en la naturaleza y este lugar me parece mortal”.

La pareja de novios compuesta por Tobías Sosa Pagano y Martina Alonso llegaron a la pileta con toda la belleza de la juventud y además para estrenar sus tres primeros meses como pareja. Pasaron el día en el camping Empleados de Comercio dejó también ver bellas postales y tuvo una excelente respuesta del público.

El joven es de Zapala y se dedica a hacer reparaciones de todo lo que es línea blanca, lavarropas, heladeras y aire acondicionado.

“Soy un habitual usuario de este camping y es súper recomendable. Me gusta la limpieza de la pileta”, señaló. En el balneario municipal el joven Jeremías Cuevas Escudero disfrutaba junto a su tía Laura. “Es la primera vez que visito esta pileta y me voy gratamente sorprendido. He venido a Mariano Moreno a otros lugares pero este balneario me gustó mucho”.