Un camión con hormigón tuvo una falla y bañó un auto con cemento

Todo ocurrió este lunes por la mañana cuando Eduardo Mellado y su pareja se dirigían a comprar a un comercio sobre calle Yrigoyen. "Yo iba manejando por San Martín y antes de llegar a la esquina a la que íbamos encontré estacionamiento. No había ninguna valla o cartel que advirtiera que no se podía estacionar ahí, es más, había un automóvil adelante del mío y otro atrás", contó en diálogo con LU5 .

Camión con hormigón falló y bañó a un auto de cemento

Eduardo dijo que tanto él como su esposa fueron alcanzados por las piedras que el cemento formaban. "Yo le dije a mi señora que se fuera, que fuera directamente al comercio al que íbamos para ponerse a resguardo, y les gritaba que pararan la máquina que estaba tirando para todos lados, pero como no me hacían caso me subía al auto para alejarme de la zona de peligro. Me puse con balizas en doble fila un poco más adelante, lejos de donde estaba cayendo el hormigón", relató.

Indignado por lo que había ocurrido, se acercó a la obra para intentar hablar con un encargado, pero no encontró respuestas. "El ingeniero que estaba ahí no me quiso dar ni siquiera su nombre, solo me decía: 'tranquilícese'. Pero yo no estaba alterado, solo quería que me dieran respuestas por los daños que le habían ocasionado a mi auto", observó.

La respuesta de la hormigonera

Pese a que en la obra nadie estuvo dispuesto a brindarle soluciones, el conductor del camión con hormigón se acercó a hablar con él y le brindó datos de la empresa para pasarse los datos de seguro y todo lo necesario. "Nunca había vivido una situación así, pero más que arreglar con los seguros no se puede hacer", observó.

auto- cemento- piedras- No portada.jpg Desde la obra no le brindaron soluciones.

Además, contó que la Policía tuvo que cortar el tránsito para que los trabajadores de la obra pudieran limpiar las piedras que habían quedado en el suelo. "Eran piedras grandes, de unos 4 o 5 centímetros, a mi esposa y a mí nos pegaron en el cuerpo, pero imaginate que eso te dé en la cabeza y con la fuerza que caen otra hubiera sido la cosa", señaló.

Es por ello que sugirió: "Este tipo de trabajos se tendrían que llevar a cabo los fines de semana o en horarios donde no hay tanta circulación. En Neuquén anda mucha gente todo el tiempo".