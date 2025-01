Un diputado practicaba snorkel en el lago Mari Menuco y realizó un hallazgo sorprendente

Según relató, en un momento de la jornada decidió sumergirse en el agua a unos cuatro metros de profundidad, y en ese momento detectó un "elemento" que llamaba la atención por su aspecto inusual.

"No parecía una piedra cualquiera, así que me animé, me sumergí y la saqué para ver de qué se trataba. Nos dimos cuenta de que podía ser un resto de dinosaurio", dijo. "No parecía una piedra cualquiera, así que me animé, me sumergí y la saqué para ver de qué se trataba. Nos dimos cuenta de que podía ser un resto de dinosaurio", dijo.

Sorprendido por el hallazgo, y casi sin pensarlo demasiado, lo sacó a la superficie, y sospechó de inmediato que podría tratarse de un posible resto de dinosaurio.

pablo cervi restos dinosaurio mari menuco

"Como ya lo había sacado, dimos aviso a las autoridades, compartí las coordenadas del lugar para que puedan investigar, y la Policía Ambiental actuó con rapidez y profesionalismo. Gracias a su trabajo, la pieza llegó en perfectas condiciones a manos de los expertos", afirmó el diputado.

Fue así que Cervi entregó la pieza a la policía y dieron aviso a los paleontólogos de la zona, compartiendo las coordenadas exactas del lugar. Tras el aviso, la policía actuó rápidamente y aseguró el traslado de la pieza en perfectas condiciones para que pueda ser examinada por los expertos.

El diputado confirmó que actualmente el resto hallado fue trasladado al museo de Los Barreales, bajo el cuidado de los paleontólogos, quienes la llevarán a Neuquén para analizarla y determinar si pertenece a una especie conocida o tal vez a una nueva.

"Qué experiencia increíble y qué orgullo por nuestra historia y nuestra tierra", afirmó Cervi al compartir la experiencia única que vivió.

posteo hallazgo mari menuco.png

La dina neuquina

En noviembre del 2024, científicos del CONICET, junto con colegas nacionales e internacionales (España, Canadá y Alemania), dieron a conocer, a través de la revista Cretaceous Research, el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio herbívoro que vivió hace aproximadamente 130 millones de años en lo que hoy es la provincia de Neuquén.

La nueva especie fue bautizada como Emiliasaura alessandrii y pertenece al grupo de los iguanodontes, un clado de dinosaurios bípedos.

"La denominación del género Emiliasaura fue en homenaje a Emilia Ondetti de Fix, fundadora del Museo Histórico de Las Lajas y referente cultural de la localidad. El nombre de la especie, alessandrii, es en reconocimiento a Carlos Alessandri, quien dio el aviso de los fósiles hallados", indica Rodolfo Coria, investigador del Museo Carmen Funes y primer autor del artículo publicado.

dina.webp

Se identificaron dos ejemplares de la especie descubierta. El primero de ellos fue encontrado en el año 2008 por Carlos Alessandri, un vecino de la localidad de Las Lajas, provincia de Neuquén. Mientras que el segundo ejemplar fue hallado en el año 2010 por el geólogo Gerardo Azua, quien fue colaborador en los trabajos de campo de ese año. Los materiales fósiles fueron recuperados en rocas pertenecientes a la Formación Mulichinco, de edad Valanginiana, que datan del Cretácico Inferior hace aproximadamente 130 millones de años.

El nuevo hallazgo permitió comprender más sobre la diversidad de dinosaurios de la citada unidad geológica, que hasta el momento estaba representada por una diversa asociación de dinosaurios constituida por saurópodos diplodócidos y dicraeosáuridos, y terópodos carcharodontosáuridos.