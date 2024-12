Un funcionario denunció a Luciana Ortiz Luna por discriminación y violencia: "Me detectaron HIV y me sacaron del cargo"

"Hablo por mí y que la justicia se encargue del resto, esto no es nada político ni en contra del gobierno provincial, todo lo contrario porque estoy agradecido al Ministerio de Seguridad y al gobierno por todo lo que estoy pasando", dijo. "Hace tres meses me detectaron HIV y fui discriminado" , afirmó angustiado entre lágrimas.

Tras conocer el diagnóstico médico, Albornoz relató que realizó la denuncia porque hace 15 días presentó un certificado psicológico "porque necesitaba entender lo que me estaba pasando, es un golpe muy fuerte, y me dijeron que estaba todo bien, pero a los dos días me dijeron que se había difundido mi problema de salud y le habían dado mi cargo a otra persona, pero yo sigo siendo director provincial, el reemplazo fue todo por palabra".

El funcionario aseveró que fue Luciana Ortiz Luna quien llamó a otra persona para su reemplazo en el cargo y fue así que él tomó conocimiento de su desplazo: "De inmediato yo hice la denuncia por discriminación y violencia laboral que ya la vengo sufriendo desde el principio de gestión".

sfp-luciana-ortiz-5jpg.webp

Sumado a esta situación, le labraron un sumario administrativo por falta de rendición de cuentas, a lo que aclaró que "tengo todo en orden y me enteré hace tres días de esto, cuando lo estaban redactando y ayer me lo enviaron, he sufrido mucha discriminación, ahora estoy trabajando mucho con la psicóloga, con la oficina de violencia laboral que me están atendiendo, con el gobierno, pero esto es una locura".

"Yo vengo trabajando en la provincia hace 11 años, en la Secretaría de Seguridad, a cargo del observatorio vial y en la misma imputación dice la fecha en que estaba en otro Ministerio, cargo en el que me puso Luciana. Ahora decidió sacarme, pero no pasa por ahí el problema: el cargo se los regalo si quieren, pero pido que no me hagan pasar por todo esto, porque es una discriminación", admitió.

Y finalmente confirmó que ya había antecedentes de maltrato laboral desde hace un tiempo por parte de la funcionaria Ortiz Luna. "Está todo registrado previamente, esta es su forma de ser, yo no voy a hablar de otras personas ni casos que han sucedido, solo voy a hablar por mí".