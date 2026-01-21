Un grave incendio destruyó un colectivo en Plottier: 15 pasajeros fueron evacuados

Los Bomberos Voluntarios de Plottier lograron extinguir las llamas. Pudieron evacuar y resguardar al chofer y las personas a bordo.

Esta mañana, cerca de las 9 se registró el incendio de un colectivo de la línea 50 B de Plottier que circulaba con una gran cantidad de pasajeros a bordo. En poco tiempo, las llamas cada vez más altas consumieron el vehículo blanco y amarillo, que terminó con pérdidas totales.

Gracias a la rápida reacción del chofer frente a la emergencia, quien alcanzó a estacionar en la esquina de Avenida San Martín y Don Bosco , todas las personas fueron evacuadas de inmediato y todos salieron ilesos.

"Fuimos alertados a las 8:49, el colectivo urbano, transportaba a 15 pasajeros , quienes lograron salir todos gracias a la evacuación que hizo el chofer", informó Carlos Mansilla, jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, a LM Neuquén .

incendio colectivo plottier (2)

En la jornada de verano extremadamente calurosa, dos dotaciones de la localidad arribaron rápidamente y trabajaron en el lugar para sofocar las llamas. Ante el despliegue de agua, una densa columna de humo tiñó la escena y desactivó el riesgo inminente de explosión o contagio a los árboles y autos cercanos. Sin embargo, la radiación del calor alcanzó a algunos cables de televisión y una marquesina de un local comercial que sufrieron daños menores.

Por su parte, algunos de los pasajeros continuaron en las cercanías al colectivo grabando videos, y a la espera del próximo colectivo para seguir su viaje que había quedado truncado por el siniestro.

Grave incendio de un colectivo en un 2026 que empezó "muy intenso"

Mansilla señaló que el foco principal se habría generado en el motor del coche, una unidad nueva, y luego se habría expandido hacia el fondo. Aunque pudieron evitar que se consumiera por completo, los daños fueron generalizados.

La gravedad del daño se debe al tipo de material de construcción: "es todo de fibra, según el mismo conductor, no le dio tiempo a nada; el humo es muy intenso en este tipo de incendio, valga la expresión; los colectivos son huecos, tienen un movimiento dinámico de calor muy rápido, toman el plástico de los asientos; es todo altamente inflamable, por eso los incendios de colectivos son muy importantes".

De todas maneras, valoró que tanto el chofer como los pasajeros y transeúntes hayan salido ilesos. Por otra parte, consideró que viene siendo un año "muy intenso" en materia de incendios, que demanda mucha preparación y trabajo, garantizado por una labor totalmente voluntaria. "En el radio urbano llevamos 31 salidas, en 21 días, incluye incendios de tránsito, viviendas y rurales, chacra, monte, basureros", dijo y atribuyó el aumento de los focos ígneos al crecimiento que registra la ciudad.

Incendio destruyó un colectivo de la Linea B en Plottier

"Plottier atraviesa una transición de la parte forestal, frutihortícola y rural hacia un tejido urbano a través de planes de vivienda, privados o públicos", advirtió, y agregó: "no hay una estadística de un lugar caliente puntualmente; el fuego se da quizá en una zona alejada, por autovía norte, o en el centro, dentro de los 360 kilómetros cuadrados de Plottier".