Un grupo de estatales de Neuquén reclama por sueldos y bono mal liquidados

Los trabajadores agrupados en ATE Salud reclamaron por los errores en el pago de sus salarios. También exigen inversión edilicia en el Castro Rendón.

Aunque les habían prometido corregir sus salarios mal liquidados para pagar la diferencia este 20 de enero, junto con el bono extraordinario, los trabajadores de salud de la provincia de Neuquén reclamaron que no recibieron el dinero que les debían. La situación se agravó porque muchos de ellos no recibieron tampoco la suma extraordinaria que había sido acordada durante las negociaciones paritarias de 2026.

El secretario de Derechos Humanos de ATE, Juan Millapán, explicó en LU5 que son muchos los trabajadores de salud que no tienen sus ingresos acreditados para hacer frente a los gastos cotidianos. "Tuvimos una reunión con funcionarios de Hacienda, con el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli", dijo en una entrevista con LU5, aunque aclaró que el compromiso que había asumido la Provincia finalmente no se cumplió.

El referente gremial aclaró que el Poder Ejecutivo les había prometido pagar el dinero adeudado a través de una planilla complementaria que se iba a abonar junto con los bonos otorgados al resto de los trabajadores estatales, tal como había ocurrido a partir del reclamo del gremio docente ATEN.

Ate Salud (5).jpg Claudio Espinoza

Sin embargo, los trabajadores de salud aseguraron que no recibieron el pago previsto por planilla complementaria. Millapán aclaró que "mucho no habían cobrado el bono extraordinario tampoco", por lo que esperan una respuesta urgente de las autoridades para que la situación no escale a un conflicto sindical.

"Estamos a pocos días de cobrar nuestros salarios y hay compañeros que no cobran o no cobraron el bono", se quejó en una entrevista con LU5. "Si esto continúa de esta manera, vamos a terminar en conflicto", expresó.

Las fallas edilicias de salud, en la mira

A las quejas por la mala liquidación y la falta de pago de los bonos extraordinarios se sumó otra situación preocupante para la salud pública. Desde hace meses, los empleados del hospital Castro Rendón denuncian problemas de infraestructura en el cielorraso de las cocinas, lo que afecta de manera directa la atención de los pacientes de ese centro de salud.

Según explicaron, el techo de la cocina se llueve cada vez que hay tormentas en la ciudad. "Hay una obra prevista y desde Obras Públicas se comprometieron a hacer el hormigonado arriba de la losa de la cocina el día 16 pero no se ha hecho", dijo y agregó: "Nadie nos sabe decir cuál es el tema y por qué no se ha hormigonado".

Se cayó parte del cielorraso en el Hospital Castro Rendón tras el temporal

Durante el último temporal, el Ministerio de Salud decidió preparar y trasladar viandas desde la cocina del Hospital Heller para atender la demanda de los pacientes del Castro Rendón. El delegado gremial consideró que hace falta planificar el mantenimiento edilicio para evitar la necesidad de recurrir a estas estrategias cuando la cocina se vuelve inutiizable.

Las fallas de infraestructura se sumó a los inconvenientes salariales para acrecentar el descontento entre los trabajadores de salud pública de Neuquén, que amenazan con analizar medidas de fuerza si no obtienen respuestas a sus reclamos.