Un incendio destruyó por completo un aserradero de Villa Regina

El siniestro se desató durante la madrugada de este martes. Las pérdidas fueron totales y no hubo heridos. Aún no se había determinado las causas.

El fuego arrasó un aserradero y por poco no se propagó a viviendas vecinas. Pero no se registraron personas heridas. El incendio se desató durante la madrugada de este martes y demandó la asistencia de varias dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios. Cerca de 30 efectivos trabajaron en el lugar y continuaban haciéndolo avanzada la mañana. También concurrió personal municipal con camiones regadores que proveyeron agua y máquinas que utilizaron para remover los despojos.