Un incendio destruyó la casa de un jubilado en Rincón de los Sauces y su familia lanzó una colecta solidaria

José Aladino González, de 64 años, sufre de parkinson y ahora enfrenta el dolor de haber perdido todo. Sus hijos piden ayuda con materiales de construcción.

El incendio ocurrió el pasado 5 de enero, cerca de las 21, en una vivienda ubicada en el barrio Libertad de Rincón de los Sauces . En pocos minutos, el fuego destruyó por completo la casa de José Aladino González, un vecino de 64 años, jubilado y paciente de parkinson , que vivía solo en el lugar desde hacía dos décadas. Las pérdidas fueron totales y la estructura quedó tan dañada que no es posible reconstruir sobre lo que quedó en pie.

“Gracias a Dios, mi papá no estaba en la casa cuando pasó todo. Eso es lo único que podemos agradecer en medio de tanta angustia”, contó Yanina González, una de sus hijas, en diálogo con LM Neuquén . La mujer explicó que una pericia policial determinó que el foco del incendio se habría iniciado por un cortocircuito en el aire acondicionado, que estaba instalado en la parte prefabricada de la vivienda , revestida con machimbre, un material altamente inflamable.

La casa era una construcción prefabricada, a la que con los años José le había sumado ampliaciones hacia adelante y hacia atrás, donde se encontraba el baño. “Apenas se produjo el corto, se prendió fuego todo. Ardió completamente. No quedó nada: se quemaron las paredes, el techo, las instalaciones y hasta el piso del comedor se levantó por el calor. Las vigas quedaron bandeadas, no sirven para volver a construir”, describió Yanina.

José Aladino González

José vivía solo en esa vivienda del barrio Libertad, que había logrado levantar con esfuerzo luego de llegar a Neuquén desde Mendoza. Nacido en Malargüe, se mudó a la provincia hace 27 años y desde hace unos 20 años habitaba esa casa. “Primero vivió en una casilla rodante y, de a poco, fue armando su lugar. Era su casa, su espacio, su independencia”, recordó su hija.

Incendio

Al momento del incendio, José no se encontraba en el domicilio porque un sobrino lo había llamado y salió de manera imprevista. Ese detalle fue clave para salvarle la vida. “Él toma su última medicación del día alrededor de las 20, es la sexta dosis. Hay momentos en los que sus piernas pierden fuerza y queda sentado hasta que el remedio hace efecto. Generalmente a esa hora está en la casa. Por eso decimos que fue un milagro: si hubiera estado ahí, con cómo quedó la vivienda, no la hubiera contado”, expresó Yanina, todavía conmovida.

Fueron vecinos del barrio y jóvenes que pasaban por el lugar quienes advirtieron el humo y comenzaron a ayudar a apagar el fuego hasta la llegada de los bomberos. En medio del caos, la familia atravesó momentos de enorme tensión. “Llamaron a una de mis hermanas y durante varios minutos no sabíamos si mi papá estaba adentro o no. Fue desesperante. Recién cuando llegamos y lo vimos, entendimos que lo material se puede perder, pero la vida no”, relató.

incendio rincon de los sauces Una vecina le donó un andador a José Aladino González.

Hoy, José se encuentra alojado en la casa de una de sus hijas, también en Rincón de los Sauces. Yanina vive en Catriel y explicó que, aunque intentaron llevárselo con ella, su padre quiere permanecer en la localidad. “Él quiere estar ahí, en su lugar. Vamos a ir viendo con el tiempo cómo nos organizamos, pero la idea es que pueda volver a tener su hogar lo antes posible”, señaló.

Colecta solidaria

La situación económica es compleja. José fue maquinista en la industria petrolera, pero cuando se le diagnosticó parkinson, en plena pandemia, estuvo tres años sin poder trabajar, lo que impactó directamente en su jubilación. “No es una jubilación de petrolero. Cobra una jubilación baja, y por su enfermedad no puede estar activo”, explicó su hija.

Frente a este panorama, la familia decidió iniciar una campaña solidaria para reunir materiales de construcción y ayuda económica que les permita levantar al menos un espacio básico donde José pueda vivir. “La idea es construir un salón con un baño. Algo sencillo, pero digno, para que pueda volver a su casa”, explicó Yanina.

incendio rincon de los sauces José Aladino González, junto a sus hijos.

Se necesita ladrillos, cemento, hierro, chapas, chapas para pretecho y todo lo que hace falta para construir desde cero. “Somos cuatro hermanos y nuestras familias, y todos vamos a ayudar con la mano de obra. Con lo que se vaya juntando, vamos a ir avanzando”, agregó.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo con materiales de construcción o con aportes económicos. La familia habilitó el alias Unhogarparajose (CVU 00000031000418761612135), a nombre de Andrea Agustina González. También se puede contactar a Andrea (2604 052082), Yanina (299 4598210), Marisa (299 4721972) o Franco (299 5790423).

“Toda ayuda suma. Lo único que queremos es que mi papá pueda volver a tener su hogar”, concluyó Yanina.