Un influencer viajó para alimentar a los chanchos en la isla inundada de Centenario

Chancho_Fernando_Pieroni_Isla_El_Porvenir_03.jpeg Fernando Pieroini, el ambientalista de Berazatagui tiene 314 mil seguidores en Instagram y subió en sus historias su cruzaba en la isla de Centenario.

LMNeuquén tomó hace unos días imágenes de drone y se puede ver cómo el agua tapó parte de las viviendas y los corrales de los animales.

"La situación es sumamente triste, es casi imposible sacar a estos animales del lugar. Lo único que se puede hacer es mantenerlos alimentados y con atención veterinaria mientras el agua va bajando”, escribió Pieroni en sus historias.

Y acotó: "Menos mal que vinimos y lo que todavía no se puede creer que es que esto no haya salido en ningún medio de comunicación. A la gente se les hace muy difícil ingresar el alimento, es todo un tema y los animales llevan varios días sin comer. Había dos chanchos comidos, se mataron entre ellos no sabemos qué pasó... también hay muchos perros encadenados".

¿Pero quién es Fernando Pieroni? Es un vecino de Berazategui que desde hace años realiza un incansable esfuerzo por rescatar animales que son víctimas de maltrato. Quienes no los conocían no pudieron dejar pasar por alto la broma, ya que hay un homónimo en Centenario: es Fernando Pieroni, ex secretario de Obras y Servicios Públicos en la primera gestión del actual intendente Javier Bertoldi.

Pero las imágenes de lo que sucede con la crecida del río, que llegó al máximo de caudales y que perjudicó a animales de granja, conmovió al hombre que tiene más de 314 mil seguidores en la red social Instagram.

Chancho_Fernando_Pieroni_Isla_El_Porvenir_02.jpeg En la Isla El Porvenir los animales granja quedaron hambrientos y heridos. Los rescatistas tienen mucho trabajo hasta que baje el agua. Instragram @fer_pieroni

El ambientalista ingresó a la isla este miércoles por la mañana, con una temperatura que llegaba casi a los cero grados en esa zona del río Neuquén, ubicada en la calle 7 al fondo. En ese lugar el agua tapó el denominado “puente Schrull”, que es una vieja conexión de madera hecha por los chacareros en los años 70. Las familias y crianceros quedaron aislados.

Para llegar a las familias de Isla El Porvenir, Pieroni se calzó las botas de goma y no hizo falta que se subiera a los kayaks, como ocurrió en el tope de la crecida hace tres semanas.

Fernando se encontró con un panorama desolador en la isla: animales muertos en corrales de madera y familias que tuvieron que abandonar las casas. “Hay que tener en cuenta que los animales se quedaron solos”, dijo, visiblemente conmovido por la situación.

La situación es dramática por la falta de alimento y acceso a la isla, que los chanchos "se comieron entre ellos", para el lamento de los vecinos y el reconocido influencer.