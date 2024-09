Un poquito de la India en Neuquén: se viene "Alma Kirtan", música devocional

musica india en neuquen

La integrante de este especial encuentro musical destacó que el Día Internacional del Yoga que se festeja en la UNCo es un festival muy importante en la región y que cuando la convocaron a participar el año pasado pensó en sumar a diferentes personas que conocía de este ámbito y sin imaginarlo se conformó este grupo musical.

El yoga es el inicio

"Yo siempre doy una clase de yoga físico y además el año pasado se me ocurrió hacer algo de Hanuman, que es un aspecto de la divinidad india, y quería hacer algo sobre él porque la verdad que es una de las realidades que a mí me llega, me conmueve y le digo a un amigo, que era un alumno en ese momento, si quería tocar el violín y de a poco se fue sumando el resto y se creó Alma Kirtan", describió.

Todos los integrantes de este grupo musical hacen yoga, aunque de distintos tipos; algunos enseñan hatha yoga, que es el yoga físico, y suman a sus clases los mantras. "Francisco es un músico de cámara, que también desde muy pequeño está conectado con la práctica del yoga y de la meditación, así que bueno. Así que al combinar la música, el yoga y la meditación surgió nuestra propuesta", describió.

Viaje a la India

En este encuentro musical hay guitarras criollas, darbuka, armonio, shruti, tampura, que son 'instrumentitos' de percusión. "Toda la música te transporta. Cuando escuchás una banda que te gusta te lleva a algún lugar, a otra persona, te hace recordar. Hay música para cuando estás bajón, que te hace llorar más, otra que te da alegría, otra que ponés a la mañana cuando salen los pajaritos, otras de verano y otras de invierno. La música devocional tiene un fin que es hacerte entrar en estados de meditación, o de conexión, o de silencio mental", explicó Watkins.

Alma Kirtan busca brindar esa posibilidad de meditación y de viaje a cada interior de la persona para poder desenchufar. Su música repite mantras que facilitan el ingreso a la meditación. "Kirtan es una palabra en sánscrito, el idioma que utilizaban en la India antigua para designar a los cantos sagrados, devocionales”, aclaró la música.

"Comenzamos para una fecha en particular y no sabíamos que íbamos a durar tanto, ya cumplimos un año. Hemos tocado en la universidad dos veces, en distintos centros de yoga y ahora estamos buscando tocar en la Península de Hiroki", contó.

La próxima fecha confirmada de esta propuesta musical es la del 28 de septiembre, en el centro de yoga ubicado en Sargento Cabral y Jujuy, Espacio Hastinapura. Luego, se presentarán en Cipolletti el 5 de octubre, en Estudio de Ashtanga Yoga.

"Si bien se valora y se busca que la música sea profesional, en este caso lo más importante es esta repetición del mantra que al repetirlo, la mente entra en un estado meditativo a través del sonido", destacó.

La música contó además que cada vez hay más gente que quiere sumarse a estos encuentros de yoga, que desembarcaron con fuerza en Neuquén desde el 2020. "Entramos a otros cuerpos, la mente y el espíritu y buscamos la calma. Logramos la calma, entonces la gente se empieza a sumar a estas actividades porque encuentra un bienestar también físico y emocional más allá de lo corporal", concluyó.