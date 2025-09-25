Un sector del MAPO del MPN apoyó a Silvia Sapag: de qué hablaron

“Somos la única agrupación que se expresa”, dijo el referente Rodolfo Laffitte al respaldar a la candidata a senadora nacional de Fuerza Patria.

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, un sector del Movimiento de Acción Política (MAPO) del Movimiento Popular Neuquino (MPN) decidió fijar postura y respaldar a la candidata a senadora de Fuerza Patria, Silvia Sapag . El apoyo causó sorpresa, pero no tanto, ya que la candidata por el peronismo aún sigue siendo afiliada al partido provincial, que no participará orgánicamente de estas elecciones.

El MAPO mantiene su sede en la calle Jujuy de la capital neuquina y todos los miércoles abre sus puertas con reuniones militantes, desde hace mucho tiempo.

En sus redes sociales, Sapag anunció el apoyo. “En el Distrito Centro MPN junto a los compañeros de MAPO MPN mantuvimos una cordial reunión donde me manifestaron su apoyo de cara a octubre”, dijo la candidata, quien comparte la fórmula para diputados con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile.

Uno de los referentes del sector, Rodolfo Laffitte, explicó a LMNeuquén por qué un sector del MAPO tomó esta decisión, pero en principio dijo que fue una reunión con la candidata, y que es muy conocida en el seno del MPN y la militancia, pese a estar en otra fuerza política.

Porqué el apoyo a Silvia Sapag de un sector del MPN

“Hablamos del pasado y del presente, de cómo se están dando las cosas y por qué a esta altura de su vida decidió ir a la reelección como senadora. Y porque nosotros no formamos parte de ningún acuerdo. La conducción del MPN liberó el tema y nos podemos reunir con cualquiera”, sostuvo Laffite, quien es familiar de Silvia Sapag.

El referente de ese espacio, que también fue funcionario de todos los gobierno del MPN, indicó que siempre hubo diferencias con Silvia Sapag, por encontrarse en distintos espacios, pero que mucha gente en el Norte neuquino y en el interior provincial le manifestó su apoyo. Debido a que, además, es muy conocida por ser la hija del histórico caudillo y uno de los fundadores del MPN, Don Felipe Sapag.

Laffite también marcó diferencias con el resto de los sectores políticos, y dijo que pocos se expresan sobre la realidad del país y de la provincia de Neuquén. “Somos la única agrupación política que se expresa. No hay comunicados de fuerzas políticas que son importantes”, sostuvo.

Además, sostuvo que los militantes están en libertad de acción de reunirse y hacer cualquier pronunciamiento, ya que en varias oportunidades le han pedido al presidente del MPN, Omar Gutiérrez, y al de la Convención Partidaria, Jorge Sapag, reuniones como establece la carta orgánica partidaria, con el fin de regularizar la situación del partido. Pero eso no sucedió.

"Se reformó la carta partidaria y dice en uno de los artículos que la militancia le debe lealtad a los dirigentes del partido, cuando son circunstanciales. La lealtad es al partido", indicó Laffite.

Y remarcó que el encuentro con Silvia Sapag fue positivo. “Fue una buena reunión, distendida, y escuchamos a una de las candidatas”, indicó.

El respaldo de un sector del MAPO es un gesto simbólico, hacia la candidata del peronismo, que tiene una fuerte impronta en la historia del MPN, ante la decisión (no orgánica) del partido provincial de no participar de las elecciones y allanarle el camino a La Neuquinidad de Rolando Figueroa.