Una influencer de libros que con 19 años escribió su primera novela

Su abuela le leía todas las tardes algunas páginas de "Mujercitas", el clásico de Louisa May Alcott, ambientado en la Guerra de Secesión, lo que generó en Malena Hehn el apasionante hábito de la lectura. A los 8, junto a su mejor amiga, empezó a escribir sus primeras historias. Once años después, este joven de 19 años que vive en Buenos Aires con sus padres, sus tres gatos y un perro, publicó "Siempre fuiste tú" (VR Editoras), su primer libro que presentó el sábado en la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

En diálogo con LMNeuquen , Malena comentó que “Siempre fuiste tú” es una novela romántica de ficción juvenil que cuenta la relación de tres amigos Oliver, Ryle y Megan, compañeros del secundario pero con estilos de vida muy distintos. Ryle y Megan son novios, son la pareja perfecta, él es la estrella del equipo de fútbol americano y ella es la porrista bella. Mientras que Oliver, mejor amigo y vecino de Ryle, tiene un perfil más bajo, le gusta tocar la guitarra y no oculta su homosexualidad ante sus amigos de la escuela.

“Oliver está enamorado de su mejor amigo, Ryle, y de Megan la novia de éste, que está teniendo un montón de problemas de pareja y no sabe cómo afrontarlos. Ryle oculta un secreto y no lo puede decir a su mejor amigo ni a su novia”, explicó Malena sobre la historia que escribió.

Feria del Libro Malena Hehn-03.jpg En 2021 comenzó a hacer contenido literario para sus redes sociales bajo el nombre de Male Loves Books (@malelovesbooks). En TikTok tiene más de 173 mil seguidores y más de 4 millones de Me Gusta. Claudio Espinoza

Los tres protagonistas de "Siempre fuiste tú" comienzan un viaje adolescente para descubrir quiénes son, la importancia de amarse a sí mismos y hacer emerger los lazos que vale la pena vivir. Recomendable para mayores de 12 años, esta novela ágil ofrece reflexiones de amor propio, relaciones sanas, aceptación y autodescubrimiento.

La joven escritora expresó que se animó a escribir por primera vez un libro desde cero sola “sin que sea un fanfic”, en relación a lo que se conoce como ficciones de fans (obra literaria que escriben tomando la inicial como punto de partida). “A pesar de que fue un desafío enorme, me encantó y ahora no me imagino pasar más de un mes sin escribir nada. Tengo miles de historias por contar”, dijo entusiasmada.

Usuaria de las redes, en 2021 comenzó a hacer contenido literario para sus redes sociales bajo el nombre de Male Loves Books (@malelovesbooks). En TikTok, su principal plataforma, tiene más de 173 mil seguidores y más de 4 millones de "Me Gusta". "La abrí por el impulso de incentivar a los jóvenes a leer y enamorarse de la lectura", afirmó.

Antes de eso, cuando surgió el boom de Booktube comenzó a grabar sus primeros videos sobre recomendaciones de lecturas hasta que eso se volvió motivo de bullying en el colegio y decidió dejarlo.

Destacó el uso de las redes sociales que hacen los bookfluencers que se dedican a comentar libros, hacer reseñas y hablar de personajes literarios en las redes, interactuando siempre con sus fans. Hablan sobre ficción, juvenil, romance y fantasía, entre otros géneros. "A través de recomendar que nos gusta leer, nacieron nuevas generaciones de lectores y siento que necesitamos contarle al mundo lo que estamos leyendo y mostrar un montón de problemáticas de nuestra vida cotidiana”, sostuvo. Pone como ejemplo que en su libro trata el tema del acné que ella sufrió de chica y de la sexualidad, "porque que te guste tu mejor amigo es algo que puede pasarnos perfectamente en la secundaria”. Y agregó “yo creo que buscamos en la literatura algo que nos pueda identificar y esta vinculado con las redes".