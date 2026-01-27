Una turista de 51 años se descompensó y murió en Puerto Canoa, en el lago Huechulafquen

El Parque Nacional Lanín emitió un comunicado donde detalló que se llevó adelante un operativo en la zona. El personal le hizo RCP a la mujer.

Una mujer de 51 años murió este lunes en Puerto Canoa, a la vera del lago Huechulafquen en Neuquén. El personal del lugar le realizó maniobras de RPC durante más de una hora, hasta la llegada de una ambulancia, que confirmó su deceso.

El hecho conmocionó a turistas y trabajadores del lugar, en medio de la temporada estival y en una zona que suele recibir visitantes en esta época. A través de un comunicado, el Parque Nacional Lanín informó que, ante un aviso recibido por la Radioestación, personal del área Puerto Canoa tomó conocimiento de la presencia de la mujer, que estaba descompensada y sin signos vitales en el Centro de Informes.

"De manera inmediata, el personal presente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) , las cuales se extendieron durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, hasta el arribo de la ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN); quienes certificaron su deceso", puntualizaron.

Seguidamente, agradecieron a las áreas que participaron en el operativo: Guardaparques de Paimún, un guardaparque voluntario, una cuadrilla del Departamento ICE Zona Centro (4 rescatistas), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Neuquén y personal del SIEN. "Acompañamos a la familia de la fallecida ante tan doloroso momento", concluyeron el escrito.

Murió una mujer tras sufrir una caída en una cascada del Nahuel Huapi

Una mujer de 55 años murió este lunes por la tarde luego de sufrir una caída mientras realizaba una caminata en una de las cascadas del arroyo Frey, en el sector del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, un área turística de Bariloche a la que solo se accede mediante navegación.

Según se informó, la víctima cayó desde una altura aproximada de tres metros y golpeó su cabeza contra una piedra, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

La mujer, oriunda de Olivos, provincia de Buenos Aires, se encontraba acompañada por su pareja, de 57 años, quien intentó reanimarla y solicitó auxilio de inmediato.

El pedido de asistencia alertó a Prefectura Naval Argentina y a otros organismos de rescate, que se movilizaron hasta el lugar del accidente. En el llamado se indicó que la mujer había sufrido una descompensación y que se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció en el lugar, en un sector de difícil acceso. El cuerpo fue trasladado a última hora a la morgue local para ser sometido a una autopsia.