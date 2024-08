Universidad Nacional del Comahue: no comenzarán las clases del segundo cuatrimestre

La semana que viene debería comenzar el dictado de clases del segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), pero no será así. Docentes y no docentes decidieron lanzar una medida de fuerza, por las condiciones críticas que atraviesa y que se agravaron este año con un presupuesto que no alcanza para sostener el servicio y mejorar los salarios de los trabajadores.

"La situación de la universidad no ha mejorado, desde nuestra última gran marcha en el mes de abril, la situación de empobrecimiento de la Universidad es la misma, pero peor. No sólo el presupuesto universitario sigue igual de paupérrimo, sino también los salarios de las trabajadoras y los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales", sostuvo María Julia Barsotelli, la secretaria general de APUNC (Asociación del Personal No docente de la Universidad Nacional del Comahue), en una conferencia de prensa de la intersindical.

ON - Marcha por la Universidades publicas (4).jpg Omar Novoa

En el caso de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, aseguró que la mitad de ellos está por debajo de la línea de la pobreza. Aseguró que "no estamos diciendo un eslogan, no es una frase que se repite, porque estamos en un momento donde se naturalizan frases tremendas y durísimas. Cuando nosotros decimos que un compañero o que un ciudadano está bajo la línea de pobreza, estamos diciendo trabajadores que no tienen casa propia, que no llegan a pagar su alquiler, que no llegan con la canasta básica a poner el alimento que sus familias requieren, que no les alcanza para pagar el transporte, que no les alcanza para pagar los servicios básicos y esenciales con los tarifazos que hemos sufrido", describió.