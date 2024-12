"Usar el HIV para tapar incumplimiento de funciones es grave", afirmó Luciana Ortiz Luna tras ser denunciada

El director provincial de Seguridad Vial, Agustín Albornoz, realizó hace algunos días una dura denuncia contra la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna. Aseguró que lo desplazaron a pesar de que se encontraba bajo licencia psicológica . " Me detectaron HIV y me sacaron del cargo", afirmó. Tras la denuncia, la funcionaria se defendió y afirmó que le abrieron un sumario a Albornoz por incumplimiento de sus funciones y por falta de rendición de cuentas.

Ortiz Luna fue denunciada por discriminación y violencia laboral . En diálogo con LU5 dio su versión de los hechos y confirmó que el funcionario sigue apartado de su cargo. "Lamento que haya hecho este tipo de declaraciones públicas porque pueden generar una situación muy compleja de las personas que están transitando por esa enfermedad", dijo en relación al diagnóstico de HIV. "Yo he estado al lado de todas las enfermedades más contagiosas, que no tenían tratamiento y jamás en la vida discriminé a alguna persona sino que todo lo contrario", agregó.

"Debe estar pasando un momento difícil, pero usar una enfermedad para justificar o tapar algunas cuestiones que tienen que ver con un no cumplimiento de las funciones, me parece que es grave", aseguró.

"Hace tres meses me detectaron HIV y fui discriminado", afirmó Agustín hace unos 10 días, entre lágrimas. Dijo que tras conocer el diagnóstico médico presentó un certificado psicológico "porque necesitaba entender lo que me estaba pasando, es un golpe muy fuerte, y me dijeron que estaba todo bien, pero a los dos días me dijeron que se había difundido mi problema de salud y le habían dado mi cargo a otra persona, pero yo sigo siendo director provincial, el reemplazo fue todo por palabra".

DENUNCIA SEGURIDAD VIAL.webp

Y aseveró que fue Luciana Ortiz Luna quien llamó a otra persona para su reemplazo en el cargo y fue así que él tomó conocimiento de su desplazo: "De inmediato yo hice la denuncia por discriminación y violencia laboral que ya la vengo sufriendo desde el principio de gestión".

A lo que la funcionaria aclaró "hay personas que realmente tiene esta enfermedad y sufren discriminación, tienen una historia muy dolorosa y de ninguna manera se discrimina, hay otras personas dentro del SIEN (Servicio Integrado de Emergencias del Neuquén) que tienen esta y otras enfermedades, pero nunca es causal para apartar a un funcionario, pero sí lo es su inoperancia".

Según la denuncia, el sumario llegó después de la presentación del certificado y previo a la denuncia, pero Ortiz Luna aclaró que "No coinciden las fechas, el diagnóstico de su enfermedad tiene varios meses y yo fui quien lo ayudó a que llegue a su diagnóstico porque como médica había detectado algunos signos, llevamos meses de conocimiento y no tiene esto nada que ver con su sumario. Su licencia psicológica obligan a que un puesto calve como seguridad vial, hay que tomar un reemplazo mientras él sigue con su tratamiento y licencia".

Por último, confirmó que el sumario implica una investigación administrativa, pero advirtió que desde hace meses se le exigió una rendición de cuentas de fondos provenientes de otros financiamientos que no estaban claros "se le pidió que lo hiciera, estaba manejando cosas muy irregulares que no quedaron clara", dijo.

Y lamentó que haya utilizado este mecanismo de denuncia pública "acá lo que hay es un conflicto de un funcionario de alto rango que incumple sus tareas. Nosotros nos ponemos a disposición de él o cualquier persona que padezca una enfermedad, merecen todas el mismo respeto, pero el proceso sumarial va a seguir porque hay un funcionario que incumplió procesos administrativos y voy a exigir que se haga lo que corresponde", manifestó.