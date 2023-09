Vaca Muerta y el calamitoso estado de "la ruta de la muerte"

"Un desastre, una vergüenza la ruta. Fíjense, no se puede ir ni a 10 kilómetros por hora. Un desastre total. Esta es la famosa Ruta del Petróleo, de la provincia del Neuquén. Hay rutas en el norte neuquino que no tienen petróleo y están mejores. Esto sí que es un desastre. Se tiran la pelota todos, y nadie hace nada. Ojalá los que están allá arriba le den bolilla a esta ruta, porque de acá sacan todo. Fíjense como tienen que esquivar los vehículos, hay que salir a la banquina porque está llena de pozos. Fíjense, ninguno va por el asfalto. No tiene pozos, tiene cantidad de pozos. Qué desastre. Lo que debe ser para un auto, porque yo voy en camioneta. Algún día irán a hacer algo, supongo". Walter Cañupan no se guardó nada. Objetivo y contundente en su relato.