Vecinos aseguran que el galpón incendiado en barrio Belgrano se convirtió en un aguantadero

"Lo usan para vivienda, se quedan a dormir y se meten a drogarse. Habían quedado cables y los están sacando", se quejó Germán Fernández, un vecino del lugar, en una entrevista radial. Según aclaró, empezaron a ingresar por el sector de los nichos de gas y se los veía "desfilar con computadoras" y todo lo que había quedado en el lugar tras el incendio.

"Ahora con esto del frío seguramente de alguna manera se van a calefaccionar y ojalá no volvamos a lo mismo", se lamentó el vecino ante la llegada de las bajas temperaturas y el riesgo de un nuevo incendio.

ON - Incendio galpon Belgrano 2800 (1).jpg Omar Novoa

Desde hace casi dos meses, los vecinos de barrio Belgrano no pueden dormir tranquilos. "Ante cualquier ruido salimos a ver qué pasó", dijo Fernández sobre el temor que sienten de que estos ocupantes dañen sus autos estacionados en la calle.

"No se puede dialogar con ellos pero sería tener más problemas", dijo sobre la convivencia con las personas que viven en el galpón incendiado. "No hay diálogo, vienen en estado que no se puede hablar con ellos y corremos riesgo de los autos porque no todos lo podemos guardar", aclaró.

Los vecinos solían usar el predio delantero al galpón para estacionar vehículos, y los niños del barrio tomaban esa zona como un sector para jugar a la pelota. Ahora, ya no pueden hacer esas actividades.

Incendio galpon de calle Tierra del fuego 990 (2).JPG Maria Isabel Sanchez

A ese problema se suma el cierre de la escuela 207. "Es una escuela hermosa que no se puede usar, los directivos dijeron que mientras esté así el galpón no van a volver, porque hay una pared que se cae en cualquier momento y un derrumbe podría ser una catástrofe", detalló el vecino. "Están esperando que se caiga", cerró.

Si bien la Municipalidad tomó cartas en el asunto y se le impuso una multa millonaria al Banco Galicia, que es propietario del galpón incendiado, los vecinos siguen sin respuestas sobre la situación que atraviesan, sin clases y con ocupantes que alteraron la vida cotidiana del barrio.

Cronología del incendio en el galpón del barrio Belgrano

25 de marzo: primer incendio

A partir de las 21 comenzaron las llamas de un voraz incendio en el galpón ubicado en Tierra del Fuego al 900. Por su magnitud, el operativo requirió del aporte de dotaciones de Bomberos de Plottier y Centenario. Se presume que el siniestro fue intencional, por se registró el ingreso de una persona minutos antes de que comiencen las llamas.

28 de marzo: segundo incendio

El Jefe del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Neuquén, comisario Pablo Herbalejo, informó a LMNeuquén que alrededor de las 00.40 tuvieron que dirigirse a calle Tierra del Fuego a apagar otro foco de incendio en el galpón, ya que "uno de los montículos de resto carbonoso se volvió a reiniciar" y aclaró: "Es algo que suele ocurrir cuando quedan tantos montículos, ya que en el centro queda la temperatura elevada y con el pasar de las horas puede suceder esto".

bomberos incendio neuquen

11 de abril: denuncia penal

La Municipalidad informó que habían denunciado penalmente al Banco Galicia, propietario del galpón, por no haber subsanado los problemas ocasionados en el galpón incendiado, que corre peligro de derrumbe.

22 de abril: vecinos atemorizados

La referente del barrio Belgrano, Carina Leiva, contó que, aunque en un principio algunos vecinos lindantes a la construcción afectada se fueron a la casa de familiares o amigos, ahora decidieron volver ya que sus viviendas fueron blanco de hechos delictivos y sufrieron robos. Mientras que otros, aunque han buscado alquiler para poder mudarse, no han conseguido.

9 de mayo: multa millonaria

La jueza Romina Doglioli a cargo del Juzgado de Faltas N° 2 dispuso condenar al Banco Galicia, propietario del galpón que sufrió un incendio en marzo pasado en el barrio Belgrano, a pagar una multa que asciende a 7.180.800 millones de pesos ya que consideró que hicieron caso omiso a los pedidos de parte de la Municipalidad para subsanar los daños que tiene el edificio y que representan un peligro para los vecinos lindantes.

"El banco dijo que el responsable directo es Lucaioli SA ya que existe un contrato de leasing, pero esta empresa está en quiebre lo cual es inviable que pueda tomar las medidas directas y urgentes que hacen falta para subsanar esta situación", describió la jueza, y además aclaró que los procesos de quiebra llevan mucho tiempo y tenerlo en cuenta solo dilataría el proceso.