Velorios millonarios en Neuquén: la gente pide ayuda porque no puede pagarlos

La inflación hace meses que golpea los precios de todos los rubros, y los servicios funerarios no fueron la excepción. Si bien en Neuquén la cooperativa CALF cubre a gran parte de la sociedad a través del servicio de sepelios que se paga con la factura de luz, hay personas que no lo tienen, ya sea por no ser socios o porque viven en otras localidades y deben afrontar de forma privada ese pago que no baja de 1.200.000 pesos.