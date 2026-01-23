Verano en Neuquén: intensifican los controles de tránsito en El Chocón y Mari Menuco

Los controles se enfocan principalmente en las zonas de los lagos para garantizar la seguridad en las rutas.

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el flujo vehicular en las rutas de Neuquén aumenta considerablemente. Mientras algunos buscan vacacionar en los distintos puntos turísticos, otros simplemente se acercan a los lagos para combatir el calor. En este contexto, el área de Tránsito provincial refuerza los controles para garantizar la seguridad al circular.

En diálogo con LU5, el director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, explicó las acciones de control previstas para la temporada de verano. "Tenemos planificado, para el verano seguro, operativos en el regreso de la gente desde el sector de los lagos, tanto de Chocón hacia Neuquén por el sector de Arroyito de la Ruta Nacional 22 , como en el sector de Mari Menuco para quienes circulan por l a Ruta 51 ", detalló.

Por otro lado, remarcó que desde el área se encuentran disponibles para cubrir cada uno de los eventos que se realicen en la provincia, como es el caso de la 83° Expo Rural en Junín de los Andes, desplegando los recursos de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo. "Trabajamos con ambulancias y puestos médicos avanzados", señaló.

controles rutas Los controles se realizan en puntos estratégicos de Neuquén.

"Siempre que el recurso esté disponible, vamos a estar presentes. Digo ‘el recurso esté disponible’ porque todos entendemos la situación de emergencia ígnea en la que nos encontramos y, en este momento, parte del personal de la Secretaría se encuentra colaborando en el sector de Chubut", explicó.

Preocupación por alcoholemias positivas en las rutas

El alcohol al volante sigue siendo una de las conductas más preocupantes y puede ser causante de graves episodios. El funcionario explicó que los equipos de detección disponibles fueron distribuidos estratégicamente a lo largo de la provincia, con especial énfasis en el sector de los lagos. "Con el Mayor Alfaro estamos en contacto constantemente y realizamos operativos sobre la ruta conocida como los Siete Lagos, en Villa La Angostura y San Martín de los Andes", indicó.

alcoholemia

Alfonso lamentó que los resultados obtenidos no sean buenos, ya que se ha detectado un número elevado de alcoholemias positivas, lo que refleja una conducta negativa por parte de los conductores. Subrayó que la presencia de la autoridad de aplicación busca justamente prevenir estos comportamientos. "Nuestro deseo es poder hacerle entender a los conductores que no consuman alcohol a la hora de manejar", agregó.

Mejoras en las rutas

Con un marcado aumento del flujo vehicular durante la temporada de verano, Alfonso aseguró que mucha gente de otras provincias transita por las rutas provinciales: "Sabemos que la Ruta Nacional 22 y la 237 son la columna vertebral para la zona sur de esta hermosa Patagonia".

La Ruta 22 estuvo colmada de turistas que viajaron a la cordillera para disfrutar de las últimas minivacaciones.

En comparación con años anteriores, Alfonso indicó que se ha notado una mayor circulación en enero de 2026. "Lo tomamos como algo positivo, porque significa que la gente recorre nuestra provincia", señaló. Destacó además que trabajan en coordinación directa con los tránsitos municipales, para articular y distribuir los recursos de manera que se pueda acompañar a los conductores en varios puntos de las rutas y no concentrar los controles en un solo lugar.

En este contexto, expresó que desde hace dos años la provincia trabaja intensamente en el mantenimiento y mejoramiento de las rutas, con el objetivo de que cada vez sean más seguras y eficientes, a través de la construcción de nuevas vías y la pavimentación con asfalto bituminoso.

El director destacó que, a pesar de estos avances, en algunas situaciones los conductores pueden encontrarse con imprevistos en el camino. Por eso, recomendó que la planificación del recorrido y la estimación del tiempo de viaje formen parte esencial de cada viaje familiar.

obras en rutas

Además, subrayó que muchas de las rutas neuquinas son sinuosas y que la velocidad de circulación no puede compararse con la de autopistas de otras provincias, como Buenos Aires.

"Transitar de manera correcta es mejor calidad de vida, no sólo para quien conduce, sino también para los ocupantes y toda la gente que transita por nuestras vías de circulación", concluyó.