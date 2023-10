"Vialidad Provincial se la agarra conmigo en vez de arreglar las rutas"

Carta documento a Lorenzo Lorente.jpg La carta documento que recibió el bombero Lorenzo Lorente de Villa Pehuenia por parte de Vialidad Provincial. Había filmado el mal estado de las rutas cordilleranas.

Lorente sostuvo a LMNeuquén que Vialidad Provincial emite partes sobre la transitabilidad en las rutas que, en algunas ocasiones, no se ajusta con el estado real de los caminos y tampoco sobre el clima. Y que esos errores en los partes diarios pueden costarle caro a la gente que puede tener un accidente por el viento blanco sumado a los pozos de la calzada.

"Errores que pueden costar vidas"

“A mí me habían dicho que estaba cerrado el paso cerrado y escuchando a dos personas manifestando que me fuera por ahí, que estaba todo despejado, porque estaban pasando por la barrera. Me indignó una mentira de un parte del día que no reflejaba la realidad. Porque cuando realmente sea verdad, cuando haya nieve y viento blanco y la gente pase, la ruta se puede llevar una vida”, indicó el bombero, respecto a los partes de Vialidad Provincial.

Sostuvo que había subido esas totos y videos sobre el estado de las rutas, en ocasión de haberse tomado unos días de vacaciones en agosto de agosto. Pero la sobrepasó de la carta documento ocurrió el 22 de septiembre pasado, cuando se lo informaron en el cuartel de bomberos.

“Espero señor presidente de Vialidad que no me moleste más. Usted siga perdiendo el tiempo en mí, que yo mientras tanto seguiré recordándole que mientras no repare nuestras rutas. Usted y demás miembros del directorio, están incurriendo en el mal desempeño de sus funciones como funcionarios públicos. Por lo menos es mi humilde opinión”, se despachó del bombero.

Lorenzo, muy conocido por los funcionarios

Lorente conoce bien el mundo de los funcionarios provinciales de toda la vida, porque ha ocupado cargos públicos. Y en ese sentido indicó que le llamó la atención que el director de Vialdiad Provincial “a quien conozco personalmente y no tengo nada contra él”, le haya mandado una carta documento en vez de verificar si sus dichos y el parte diario era verdad.

“Espero señor presidente de Vialidad que no me moleste más. Usted siga perdiendo el tiempo en mí, que yo mientras tanto seguiré recordándole que mientras no repare nuestras rutas" “Espero señor presidente de Vialidad que no me moleste más. Usted siga perdiendo el tiempo en mí, que yo mientras tanto seguiré recordándole que mientras no repare nuestras rutas"

Y acotó: “Hay funcionarios de la provincia que incluso pasan cuando las rutas no están habilitadas”.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia-Moquehue manifestó que las acciones que tomó Vialidad Provincial a través de la carta documento, fue mucho más allá.

“Se la agarran conmigo en lugar de arreglar la ruta. Se valen de las herramientas del Estado para intentar que dejemos de reclamar por nuestros derechos por las cosas que están mal. Es un derecho transitar por lugares en buen estado y no todos poceados que son un riesgo”, aseguró.