Video: el homenaje a Rubén Carolini con Inteligencia Artificial

"¡Hoy celebramos el 31° aniversario del descubrimiento del Giganotosaurus Carolinii, el dinosaurio carnívoro más grande del mundo!", señalaron en una publicación de redes sociales, donde se puede ver a Rubén con sus herramientas. Pero no son grabaciones de 1993, sino una recreación que se vale de las nuevas tecnologías para ilustrar ese momento fortuito que terminó por convertir a Villa El Chocón en la capital provincial de la paleontología.

"Desde la Subsecretaría de Comunicaciones, Tecnología y Juventudes trabajamos con distintos motores de inteligencia artificial para recrear los momentos históricos que formaron parte importante del descubrimiento de Rubén Carolini", afirmaron desde el gobierno local.

Con la banda sonora de la película Jurassic Park, las imágenes toman las fotografías tomadas en 1993 y dejan que la Inteligencia Artificial haga el resto: darle el movimiento a Carolini y mostrar otros ángulos de aquellas postales que congelaron un solo instante, pero que dieron la vuelta al mundo con una novedad para la ciencia.

Aniversario del Gigantonosaurus en El Chocón.mp4

La historia del hallazgo

El hallazgo de Carolini puso en marcha el desarrollo de la actividad científica de la paleontología en la provincia. Afirmó que lo que más lo emocionó cuando se produjo el hallazgo fue “el tamaño enorme de la tibia”, de 1,10 metros de largo. “Cuando volví a mi casa busqué en un libro de dinosaurios que tenía cuánto medía la tibia del Tiranosaurio Rex (el dino carnívoro más grande hasta ese momento) y llamé al paleontólogo Leonardo Salgado y le conté. Recuerdo que me dijo ‘Andá a cantarle a Gardel’, no podía creerlo.

Yo siempre llevaba un trozo de alambre, lo había medido y era más grande. Después vino Salgado al lugar y lloraba como un chico de la emoción. Me dijo: ‘No te das una idea de lo que has encontrado’”. No solo descubrió el dinosaurio carnívoro más grande del mundo, sino que con él derribó dos teorías: una que sostenía que el Tiranosaurio Rex había sido el reptil fósil carnívoro más grande; y otra que negaba la existencia de dinosaurios más grandes que los hallados en el hemisferio norte.

carolini1.jpg

Carolini, junto a los paleontólogos Salgado y Rodolfo Coria, comenzaron los trabajos de excavación por el cual se logró recuperar el 70 por ciento del esqueleto, destacándose de los restos recuperados del animal que habitó esta parte del planeta hace 100 millones de años (en la era secundaria del Cretácico medio inferior) el cráneo, la pelvis, la tibia, fémures, casi toda la columna vertebral. De largo midió unos 15 metros, el alto de la cadera era de 4,60 metros y –erguido– hasta la cabeza tenía unos 8 metros. Se estima que su peso no alcanzaba a las 10 toneladas. Los dientes de este bicho tenían 15 centímetros de largo y eran curvos como una daga.

Carolini señaló que luchó para que los restos quedaran donde fueron descubiertos y que Argentina fuera reconocida por el tema paleontológico. Este hombre, autodidacta en cuestiones de la paleontología, se reconoce un intermediario entre el pasado y el presente. Por eso señaló que ese hallazgo le sirvió para comprender la experiencia de los seres vivos sobre la tierra. “Es el primer pulso de la vida que se fue formando hace millones de años”, destacó.