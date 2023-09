Murió Rubén Carolini, el hombre que descubrió el dino carnívoro más grande del mundo

"Hasta siempre Carolini. Hoy despedimos a Rubén Darío Carolini, el paleontólogo que nos regaló el asombroso descubrimiento del dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Su pasión por la paleontología inspiró a generaciones y amplió nuestro entendimiento del pasado de la Tierra. Su legado perdurará en cada rincón del mundo. Descansa en paz, Carolini", expresaron desde el municipio cipoleño.

Hace poco también el municipio de El Chocón, donde descansan los restos hallados del Gigantosaurus Carolini y otros fósiles de dinosaurios muy bien conservados que poblaron la región hace millones de años, le dedicó sentidas palabras para que pueda salir adelante "con la fuerza de un gigante".

Rubén Carolini encontró más del 70% de los huesos del dinosaurio.

La última entrevista con LMNeuquén mostró a Rubén Carolini feliz ante la vida que no paraba de sorprenderlo. Acaso no de la misma manera como aquella tarde del 25 de julio de 1993, mientras realizaba uno de sus habituales recorridos en busca de fósiles a unos 15 kilómetros al sur de Villa El Chocón, y descubrió la tibia de un dinosaurio c arnívoro, que resultó ser el más grande del mundo.

Estaba sorprendido, lleno de orgullo y satisfacción, porque el Giganotosaurus Carolinii que descubrió tendría una participación especial en la película Jurassic World Dominion del director Colin Trevorrow.

“Ahora quiero ver la película”, dijo por entonces entusiasmado este hombre nacido en 1944 en Oncativo, provincia de Córdoba, que supo aprender de su padre el oficio de mecánico y que a los 23 años llegó a Cipolletti para trabajar entre 1969 y 1974 como jefe de mantenimiento de los grandes camiones que acarreaban parte del material con que fue hecha la represa de El Chocón y luego en Hidronor hasta su privatización en 1993.

despedida Ruben Carolini.JPG

Pero más allá de la felicidad, Carolini tampoco ocultó su desazón al advertir que en la Argentina al dinosaurio que descubrió no se le ha dado la trascendencia que merece. “Está muy bien que se haga una película, a uno lo llena de satisfacción porque yo fui protagonista de todo eso del descubrimiento y todo lo que vino después pero, por otro lado, me hace pensar que en nuestro país a nadie se le ocurrió hacer una película, no se aprovechó al dinosaurio que encontré, no lo aprovechó la Municipalidad de El Chocón ni el gobierno de la provincia”, sostuvo.

Y agregó que en su momento él mismo pidió que se hiciera una película. “Tengo mucho material filmado de todo lo que encontré en el Chocón y del hallazgo del Giganotosaurus porque además de mi hobby por los dinosaurios también me interesé por la fotografía y el cine y tengo varios equipos de filmación”, expresó.

museo dinosaurios villa el chocon 2022

El hallazgo que lleva su nombre para siempre

Carolini, junto a los paleontólogos Salgado y Rodolfo Coria, comenzaron los trabajos de excavación por el cual se logró recuperar el 70 por ciento del esqueleto, destacándose de los restos recuperados del animal que habitó esta parte del planeta hace 100 millones de años (en la era secundaria del Cretácico medio inferior) el cráneo, la pelvis, la tibia, fémures, casi toda la columna vertebral. De largo midió unos 15 metros, el alto de la cadera era de 4,60 metros y –erguido– hasta la cabeza tenía unos 8 metros. Se estima que su peso no alcanzaba a las 10 toneladas. Los dientes de este bicho tenían 15 centímetros de largo y eran curvos como una daga.

SFP Ruben Dario Carolini (23).JPG Sebastian Fariña Petersen

Carolini señaló que luchó para que los restos quedaran donde fueron descubiertos y que Argentina fuera reconocida por el tema paleontológico. Este hombre, autodidacta en cuestiones de la paleontología, se reconoció un intermediario entre el pasado y el presente. Por eso señaló que ese hallazgo le sirvió para comprender la experiencia de los seres vivos sobre la tierra. “Es el primer pulso de la vida que se fue formando hace millones de años”, destacó.

Lamentablemente, este sábado por la mañana falleció como consecuencia de severas complicaciones en su salud por lo que luchó hasta el último aliento, mientras permanecía internado con un coma farmacológico en un centro de salud, en Cipolletti.

En El Chocón declararon tres días de duelo

"Con profundo pesar despedimos a Rubén Carolini, un pionero que con el tiempo se convirtió en un atractivo personaje debido a sus ideas y actividades .Su mente inquieta lo llevó a explorar el territorio choconense. Como el gran observador que fue, iba recolectando diferentes hallazgos a la espera de consultar a profesionales que pasaban por la Villa. En su recorrido desarrolló un amplio conocimiento en paleontología que con el tiempo regaló, a su querido Chocón, su mayor logro: el descubrimiento del dinosaurio carnívoro más grande del mundo", expresó el municipio de Villa El Chocón, desde su página oficial.

"Su hallazgo revolucionó la comprensión de la prehistoria y dejó una huella gigante en el campo científico que motivó a jóvenes investigadores. Este dinosaurio, el Giganotosaurus Carolinii, dio vida al Museo Municipal y brindó un gran impulso al turismo. Hoy nos toca rendir homenaje a su vida y obra. Su contribución a la ciencia es y será por siempre invaluable, y su legado perdurará en la memoria. Recordaremos su dedicación incansable, su espíritu inquisitivo y su humildad frente a los misterios de la naturaleza", manifestaron.