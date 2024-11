VIDEO: La dura decisión del intendente de Plottier tras el escándalo de corrupción que salpica a Gloria Ruiz

Luis Bertolini Gloria Ruiz.jpg Luis Bertolini es intendente de Plottier y era un aliado al partido Desarrollo Ciudadano de Gloria Ruiz. Se pasará a Comunidad de Rolando Figueroa y Julieta Corroza.

También ese día, pero por la tarde, comenzaron los anuncios de alejamiento de quienes fueron sus compañeros en Desarrollo Ciudadano, partido que Gloria Ruiz fundó en 2022 y que llevó a ser intendente de Plottier a Luis Bertolini.

Uno de los que anunció su alejamiento fue precisamente Bertolini, quien se expresó en un video en las redes sociales. “Rechazo todo hecho de corrupción que pudiera ocurrir en cualquier institución”, sostuvo el jefe comunal, quien había llegado a ese espacio de la mano de la vicegobernadora.

Escándalo: renuncia al partido de Gloria Ruiz

“Lamentablemente hoy existen investigaciones y denuncias sobre algunos de los integrantes del partido Desarrollo Ciudadano que en nada se condicen con los valores y objetivos que expresamos durante la campaña”, sostuvo y concluyó: “Por lo expuesto comunico que decidí desafiliarme a ese espacio político”.

Lo mismo hizo la diputada provincial Luz Ríos, quien anunció su portazo a través de las redes sociales. El gobernador “Rolando Figueroa nos planteó, desde siempre, un norte claro pensando en los neuquinos y es por eso que tomé la decisión de desafiliarme”, dijo.

Agregó que se sumará a Comunidad, porque la ministra “Julieta Corroza y Rolando Figueroa están encaminando a nuestra provincia”.

Ruiz tuvo un noviembre muy complejo para su futuro político. Primero se supo que nombró (y todavía tiene) a una decena de familiares en la planta política de la Legislatura, incluido su hermano Pablo.

SFP Allanamiento en casa de las leyes ruiz gloria estafa (13).JPG El escándalo de corrupción salpicó a la vicegobernadora Gloria Ruiz por el manejo de fondos del hermano en Casa de las Leyes. Sebastián Fariña Petersen

Después le rechazaron su proyecto original de proyecto de Presupuesto Legislativo 2025 por los gastos discrecionales que pretendía (más de 6.000 millones de pesos) y luego llegaron los allanamientos, tanto a la Legislatura y a la Casa de las Leyes (donde manda Pablo Ruiz) como a las viviendas de este y de la madre.

El fantasma del juicio político

A eso le siguió el rebote político que hizo que el fantasma del juicio político comience a pasearse por la Legislatura, pese a que aún hay algunas duras y vericuetos legales establecidos en la Constitución Provincial.

Desde la UCR ya lo consideran una posibilidad concreta y lo mismo los diputados de otros bloques. Entienden que Gloria Ruiz no podía permanecer al margen de las transacciones bancarias de su hermano.

En el círculo rojo de la política neuquina se da por seguro que Bertolini ya había decidido tomar distancia de la vicegobernadora antes de que estallara este escándalo. Quienes abonan esa teoría sostienen que tanto él como Figueroa, ya se habían decepcionado por el desapego de Ruiz a las políticas de austeridad que imperan en el Ejecutivo. Ahora las cartas están sobre la mesa.

Por su parte, en uno de los pasajes de su comunicado, los diputados oficialistas expresaron lo siguiente: “Tal como lo transmite permanentemente nuestro Gobernador, Rolando Figueroa, el compromiso es con la ciudadanía; y quien no lo comprenda no podrá ser parte del proyecto que tiene entre sus ejes y principios medulares, tanto el combate a los viejos vicios de la política; como la transparencia en la administración de los recursos públicos, para invertirlos en la solución de los problemas".

“Seremos implacables con quienes no cumplan ni respeten la relación de confianza que hemos construido con la ciudadanía neuquina en su conjunto. Por eso insistimos en nuestra premisa de tolerancia cero a la corrupción. Y lo hacemos con la certeza de que nuestro gobernador ha cumplido y seguirá cumpliendo con su palabra de que aquí, en la Provincia del Neuquén, ya no hay privilegios para nadie. Quienes no entiendan que la transparencia es un valor central de este espacio político, no pueden ser parte”, concluyeron.