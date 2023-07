Villa Pehuenia: piden acelerar la consulta mapuche a dos años del fallo de la Corte

Pero las comunidades entienden que esa mesa de diálogo no avanzó y reclaman por "mayor celeridad" para la implementación de la consulta previa, libre e informada, tal cual lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. (OIT)

El lonko Antonio Puel explicó que el malestar se empieza a generar cuando se municipaliza Villa Pehuenia en 2004 en tierras donde estaban las comunidades y de forma inconsulta. Tras judicializarlo, el 7 de abril de 2021, señaló que la Corte dictaminó a favor de su pueblo.

En uno de sus párrafos, el fallo del máximo organismo judicial ded Argentina resolvió: “Condenar a la Provincia del Neuquén a que, en un plazo razonable, y en forma conjunta con las comunidades indígenas, establezca una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina, para que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren y, adecuar, de este modo, la legislación en la materia a la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Hubo cuatro instancias de diálogo con el Estado Provincial que comenzaron hace poco más de un año y tuvieron lugar tanto en Neuquén Capital como en Lonco Luán. “Nos gustaría como comunidades poder avanzar, ir estableciendo este pequeño constructo que se está armando, sabemos que es algo nuevo e interesante. Pero solicitamos al Gobierno que sea más activo”, señaló el Lonko Antonio Puel, de la comunidad Puel, a LMNeuquén.

Si bien se efectuaron cuatro encuentros, tras un fallo único en el país, entienden que “los pasos deberían un poco más agiles. El estado provincial debería buscar la manera de agilizarlo”.

Esos cuatros encuentros fueron a solicitud de las comunidades Puel y Catalán para empezar a generar una mesa de diálogo, que devenga en mesa de trabajo permanente y continua. “Pero los avances que hemos tenido son escasos y tenemos mucha expectativa. No deberíamos no tenerla porque se trata de la convivencia entre las comunidades y la sociedad en su conjunto”, dijo el lonko e indicó que en las decisiones municipales se deberían tener en cuenta a todos los actores sociales, no solamente a las comunidades, en lo relacionado al futuro de Villa Pehuenia.

comunidades mapuches- Villa Pehuenia- Provincia- reunión-2.jpg Segundo encuentro entre las comunidades mapuche Puel y Catalán de Villa Pehuenia y la Provincia.

El lonko de la comunidad Catalán, Ramón Quidulef, lamentó que no haya un calendario de encuentros establecidos para poder avanzar en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. “Tiene que haber una mesa de negociación en la que esté presente un representante del Estado provincial. Los pocos encuentros no pudieron prosperar, sólo participaron desde Fiscalía, pero de parte del Ejecutivo, una sola vez asistió el ministro de Turismo, así no se puede llegar a un acuerdo”, subrayó Quidulef.

Poca participación

Desde que salió el fallo, la participación no ha sido de forma institucional, como comunidades no hemos participado. "Creemos que el fallo viene a establecer esto de la participación efectiva, permanente y continua de las decisiones que involucren a los derechos del pueblo mapuche ya sea indirectamente o directamente en un futuro", agregó el lonko Antonio.

No cuentan con una nueva fecha de encuentro. "Estamos insistiendo en que se tiene que dar poque estamos en una situación compleja, hay mucho avance sobre el territorio y no tenemos forma de frenarlo sino llegamos a un acuerdo con la Provincia. Queremos que se ponga en funcionamiento lo que dice el fallo", puntualizó el lonko de la comunidad Catalán.

Si bien no se ha determinado un diseño u organigrama que determine la forma de gobierno municipal que los encuentre de forma más participativa, el fallo viene a establecer que se debe trabajar en conjunto. Las comunidades pretenden que se ponga énfasis tanto en el desarrollo tanto de las comunidades como del resto de la sociedad.

Puel sostuvo que quieren tener una voz activa en “todo lo que tenga que ver con temas vinculados a la protección de la naturaleza, hacia dónde va Pehuenia y con el desarrollo planificado, ahí queremos participar y tener decisiones. No con el ánimo de entorpecer o buscar el conflicto, sino con el ánimo de una planificación factible, con una seriedad que se necesita”.

Apuntó a mantener una responsabilidad de parte de todos los organismos en el cuidado y en la planificación de un futuro prometedor y con una mirada responsable sobre la localidad. “Ninguna de las comunidades tiene el ánimo de entorpecer el desarrollo”, resaltó el lonko Antonio.

Lo que se pretende, indicó Quidulef es que asista alguna autoridad de parte del Ejecutivo "para destrabar las reuniones, para se avance, se cumpla con el protocolo de consulta que se tiene que poner en funcionamiento y que es lo que no se ha hecho".