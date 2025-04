Vinilos pasión y buffet: hora y lugar de la próxima feria en Neuquén

Más allá de lo que se puede comprar o intercambiar -sí, también se intercambia, como antes-, lo que se comparte es otra cosa, que es el rito de los fanáticos. Por ejemplo, el momento en que un pibe de 10 años se acerca y te pregunta si tenés My Generation de The Who. “Le pregunté si era para su papá, y me dijo que no, que era para él. Ahí me emocioné”, contó a LMNeuquén Fernando Barraza, uno de los organizadores y un vinilero de clase.