Violencia, denuncias y cruces en ATE: la respuesta de autoconvocados a Carlos Quintriqueo

En este sentido, Martín indicó: "No nos vamos a acostumbrar a estos mecanismos que ellos proponen cada vez que hay un evento sindical, donde quieren poner fin a las voces, mecanismos violentos, patoteriles", y en consecuencia dijo: "Marcharemos porque no queremos una nueva compañera baleada como lo hubo en San Martín de los Andes". La referenta del sector opositor a Quintriqueo analizó que con "la violencia quisieron impedir los mandatos de las bases que exigían la devolución del 24,5 del IPC de enero".

Piña de militante de ATE.mp4

Versiones encontradas durante las Paritarias de ATE

La convocatoria lanzada por distintos sectores de la salud pública a una movilización este viernes 25 de octubre a las 9 horas en el monumento a San Martín busca mostrar el rechazo al acuerdo salarial que este miércoles la conducción de ATE refrendó en gobernación y además visibilizar el repudio a la violencia sindical: "Construir desde abajo, desde los lugares de trabajo, la unidad necesaria para defender nuestro salario y repudiar la violencia ejercida por Quintriqueo y sus patoteros que una vez más entrega a lxs trabajadorxs estatales de Neuquén”.

En contrapunto a los dichos del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo a LMNeuquen, sobre un "grupo minúsculo de partidos de izquierda" que provocaron al resto de los trabajadores, Sol Martín, aseguró: "éramos muchísimas en contra que podíamos torcer la votación". Además, indicó: "También no es ilegal ser de izquierda, asi como muchos de ellos militan en el MPN o en otros partidos, muchos tenemos derecho a expresiones partidarias, no nos puede denunciar porque no es ilegal"

Asi mismo, la trabajadora de salud cargó contra el referente de la conduccion de ATE quien negó que las personas que se oponian a aceptar la oferta del gobierno no eran afiliadas: "Cuando dice que no somos afiliados somos todos trabajadores estatales porque sabemos quiénes son compañeros porque estamos en cada actividad en cada trabajo", y agregó: "Cuando habla de infiltrados me pregunto en qué sentido cuando la convocatoria era general era para discutir la pauta estatal 2025 entonces cómo puede ser que la participación de un trabajador sea ilegal cuando estamos todos afiliados a ATE, nos encargamos de decirlo en cada comunicado. Tambien expuso que esa información "está en los manuales de delegados que ellos lo tienen que saber, que la representación es para el conjunto de los trabajadores".

Asamblea ATE (10).jpg Anahi Cárdena

Denuncias de autoconvocados de ATE

Este miércoles, el mismo día que la conducción de ATE se presentó nuevamente en la Casa de Gobierno para firmar el acuerdo salarial, las trabajadoras autoconvocadas que hicieron la denuncia en comisaria por las agresiones del martes, entregaron una carta en la sede provincial responsabilizando al gobernador por las condiciones de violencia que afectaron las paritarias.

"Dejamos constancia que la paritaria fue aceptada en una asamblea que no se realizó de manera legítima, ya que no se permitió la votación de todos los trabajadores", expreso Martin y aseguro que la situación de violencia se replicó en el interior de la provincia, donde "si bien no se llevó a agresión física, si se rechazaron actas de asamblea de base, no se permitió el ingreso a asamblea, ni el uso de la palabra para llevar los mandatos".

Además, la referente de los autoconvocados de salud se refirió a los tiempos en los que se programó la asamblea, que en el caso de ATE fue en menos de 48 horas: "No fue informado en los tiempos necesarios, entonces ahí vemos una urgencia inusitada que no responde a los intereses de los trabajadores, sino a los intereses que tienen con el ejecutivo provincial que desconocemos".

Asamblea ATE (6).jpg Anahi Cárdena

La trabajadora del centro de salud de la capital neuquina, además, consideró que por las características esenciales del sector hay grandes dificultades para programar la participación en una asamblea de un día para el otro y expresó: "El tiempo lo tiene que poner el sindicato en función de las necesidades de los trabajadores. Estamos bastante antes del presupuesto 2025, teníamos meses todavía para discutir y nos cierran un acuerdo sin reconocer los distintos reclamos".

Por último, Martín manifestó que en la marcha de este viernes reiteraran la exigencia que hacían durante la asamblea: "Exigimos la devolución del 24,5% del IPC de mes de enero 2024, que ni siquiera lo discutieron. Es un robo a los estatales que realizaron con la mesa salarial del mes de febrero de este año". Además, dijo que también llevaran el reclamo por las condiciones de salud para mejorar la atención, ya que registran faltantes en farmacia, falta de personal, interrupción de tratamientos para diabéticos y personas con problemas de salud mental: "Figueroa viene a plantear un cambio en la política, pero esto de meter una mano en el bolsillo lo vemos como una continuidad. Habría que revisar los ingresos de la provincia, de qué manera con tanta riqueza que tiene la provincia se garantice la salud de calidad".