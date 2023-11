Vista Alegre: el intendente electo habló del escándalo con los municipales

“Hay cuestiones administrativas que están mal enfocadas, mal hechas. Se quieren incorporar a planta permanente a estos funcionarios y esto lo vamos a ver después del 11 de diciembre, donde va a estar la respuesta mía, porque yo no estoy cogobernando”, explicó Assad, quien está al tanto de la situación del paro.

La mía no estoy cogobernando con el intendente, la respuesta mía es ver estos casos a partir del 11 de diciembre”, indicó el jefe comunal electo, quien además es integrante de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA).

Vista Alegre: nada acordado con el intendente electo

El intendente electo se mostró preocupado por lo que sucede en el Municipio de Vista Alegre, que financiamiento depende de aportes que gira el gobierno provincial, para sostener empleados y obra pública.

No obstante, evitó hablar sobre el delicado tema que atraviesa a la comuna, que es la denuncia por homofobia que planteó la empleada municipal, que no le renovaron el contrato, como serena del polideportivo. La mujer había sido golpeada salvajemente.

PJ figueroa José Asaad.webp José Asaad (arriba a la derecha) es intendente electo de Vista Alegre y parte del denominado PJ del armado de Rolando Figueroa o PJ rolista".

“Se evaluará en cada situación y esto lo hemos hablado en el proceso de transición con el sindicato y hemos planteado estas cuestiones. Se analizarán estas variables. Lo lógico tendría que ser antes (resolver el conflicto municipal), pero nos preparamos para lo que viene”, acotó Assad.

El STMU está pidiendo que 10 trabajadores con contrato pasen a planta permanente y la puja con el intendente Ridao es sobre los cupos. No habría más lugar y el jefe comunal busca imponer el pase a planta de funcionarios.

En declaraciones a LMN, Asaad dijo que "el 80 por ciento del presupuesto de Vista Alegre se va en sueldo y no podemos generar obras al no tener recursos, pero yo no estoy cogobernando con el intendente y son decisiones políticas de el. Cuando nosotros ingresemos vamos a rever todo y esperemos que todo se pueda solucionar, hoy no tenemos ni recolección de residuos ni mantenimiento de calles".

Y acotó, con una metáfora de lo que sucede en la localidad, en plena transición: "Mientras cambiaban el collar y el perro era el mismo, seguían los problemas".

El jefe comunal electo se refirió también a las falencias que tiene la localidad agrícola, que antes de 1994 dependía de la municipalidad de Centenario.

Uno de ellos es el saneamiento del río Neuquén por una planta de cloacas disfuncional, por el crecimiento de la población, y la regularización de las urbanizaciones, que afectan el desarrollo de la zona productiva frutícola del poblado.

“Tenemos que levantar la vara en la localidad, hay desarrollos inmobiliarios y necesitamos un ordenamiento. Vamos a plantear un código urbano donde planteemos un código de convivencia, porque las excepciones que se hacen son un descontrol, no hay servicios ni cloacas”, concluyó.