Vuelco en el oeste neuquino: al conductor le dio positivo el test de alcoholemia

vuelco camioneta alcohol

El funcionario policial advirtió que presentaban algunos golpes, de modo que concurrió personal del SIEN al lugar y les brindó asistencia médica. No obstante, las lesiones no revestían gravedad y no fue necesario su traslado hasta un centro de salud.

Paralelamente, personal de Tránsito Neuquén realizó todas las actas correspondientes. Es que al someter al conductor a un test de alcoholemia, Acosta confirmó que el resultado fue positivo. Alrededor de 0.80 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, se le secuestró el vehículo y un familiar del conductor y su hija pasó por ellos.

En cuanto a las causales del siniestro, el subcomisario consultado indicó que el conductor accidentado mencionó haber sufrido un desperfecto mecánico con una rueda. "El hecho queda en investigación, a ver si realmente fue así", acotó Acosta.