Vuelta a clases: los jardines empiezan con reuniones de docentes y familias

"Por su parte, en las instituciones educativas de Nivel Inicial se desarrollará con cambio de actividades", agregaron. El 24 y 25 de julio se realizarán encuentros institucionales destinados a equipos directivos y docentes, a fin de establecer acuerdos y pautas institucionales situadas.

El 26 de julio se organizaron encuentros con las familias de cada sala para comunicar la propuesta general de talleres y experiencias educativas institucionales para el segundo semestre; propuesta institucional para el fortalecimiento del abordaje de la Educación Sexual Integral (ESI); pautas institucionales para reuniones de familias. El 27 y 28, por su parte, se realizarán actividades de ambientación compartidas con las familias, a fin de acompañar el proceso de vinculación entre pares de las infancias.

La medida fue apoyada por los representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE), incluidos los representantes del gremio docente ATEN, que tienen voz a través de la vocalía gremial. "La decisión del cuerpo colegiado por unanimidad tiene que ver con algunas situaciones que han pasado en el Nivel Inicial específicamente", dijo Fany Mansilla, vocal gremial en el CPE, quien aclaró que la última semana antes del receso terminó con escraches hacia docentes y otras situaciones "muy complejas".

Agregó se realizaron también reuniones fructíferas donde primó el diálogo, por lo que "esta decisión fue producto de buscar espacios para encontrarnos, debatir entre compañeros cómo podemos contribuir y reunir más elementos para afrontar esta situación", agregó.

SFP Jardin 32 abusos (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, la oposición a la conducción del sindicato criticó la medida y señaló que faltan resolver otros puntos de persecución de los docentes que trabajan en esos jardines.

"Ninguna mención se hace a la violencia ejercida por un grupo minúsculo de punteros que amenazan, escrachan y hostigan a las y los docentes de Nivel Inicial. Tampoco hace mención de la creación de duplas pedagógicas ni de las maestras preceptoras que se necesitan de manera urgente en los Jardines para garantizar un real trabajo colaborativo. No se dice nada de las condiciones materiales en las que deberían trabajar las compañeras y compañeros para poder llevar adelante semejante tarea de producción y elaboración de Proyectos y estrategias para bienvenir, revincular, contener y enseñar ESI para todo el semestre, en ¡dos días!", expresaron desde la seccional Capital del gremio ATEN en un comunicado elaborado a partir de la difusión del Ministerio.

El conflicto en los jardines

Las seccionales opositoras a la conducción provincial ya habían lanzado un paro antes del receso escolar, que tuvo alto acatamiento entre los trabajadores de la educación. Sin embargo, desde el gobierno señalaron que se trataba de un paro ilegal, por lo que anunciaron que iban a descontar el día no trabajado. Según informó el Ministerio, casi 5 mil docentes habían realizado la protesta y estaban alcanzados por el descuento.

La problemática comenzó en mayo a partir de las denuncias de varias familias contra profesores de clases especiales en estos jardines de infantes. Ante la reacción de los padres de los niños contra algunos trabajadores de la educación, el gremio docente ATEN llamó a esperar el accionar de la Justicia en lugar de apelar a los escraches y la justicia por mano propia.

En la última semana, la tensión escaló a partir de un corte de calle que realizaron las familias al enterarse de que uno de los acusados de los supuestos abusos había recibido el beneficio de prisión domiciliaria. Madres y padres de estudiantes se trasladaron hasta la Avenida Mosconi y Olascoaga y cortaron el tránsito entre las 15 a las 18 en repudio de la definición judicial y para pedir que le den marcha atrás.

corte de ruta de padres de jardines de infantes (2).jpg Claudio Espinoza

Con el objetivo de retomar el cronograma escolar en el nivel inicial con un abordaje a la problemática, el CPE definió una semana de actividades especiales tras el receso escolar. ATEN Capital rechazó la medida: "Con imposiciones autoritarias y bajadas de línea no se pueden resolver problemas estructurales del sistema educativo. Que cargando sobre las espaldas de las y los docentes del nivel, y quitando toda responsabilidad en las autoridades pertinentes del CPE, no se puede avanzar en estrategias colaborativas que permitan llevar adelante la tarea de enseñar en el Nivel Inicial. ¿Cuándo se involucran en el territorio la Dirección de Nivel, la jefa de supervisoras, y algunas supervisoras de nivel inicial? ¿Cuándo el gobierno crea los cargos que hacen falta?", señalaron.

Si bien desde la seccional solicitaron a la conducción provincial un llamado a asambleas para definir medidas de fuerza, desde la vocalía gremial del CPE se mostraron a favor de generar consensos para que los niños puedan regresar al jardín mientras se aguarda por la definición de la Justicia.

Mansilla aclaró que hay que realizar actividades de fortalecimiento de vínculos con las familias para que los adultos conozcan lo que se hace a diario en el jardín. "No se puede avalar el comportamiento de un grupo que, si bien es pequeño, están atacando a la tarea docente sin ningún fundamento", dijo y agregó que "se da por sentado que hay docente que han abusado de los niños y eso nos parece tremendamente peligroso".

Conferencia de prensa de ATEN Guagliardo (1).jpg Claudio Espinoza

Por otro lado, agregó que siempre debe prevalecer la presunción de inocencia de cualquier ciudadano y que hace falta fortalecer la educación sexual integral (ESI) y también crear lazos más fuertes con las familias para que no se produzcan "por desconocimiento, esos estallidos que ponen en peligro la educación pública y la vida de la comunidad educativa".

Mansilla aclaró que esperan que esta semana se adquieran herramientas para fortalecer la educación inicial pero que también buscan generar un escenario de encuentros entre familias y docentes. Además, proponen crear un protocolo conocido por toda la comunidad educativa que indique cómo proceder ante una potencial denuncia de abuso sexual en un jardín. Desde la vocalía proponen que actúe una persona externa que tenga la preparación para resolver la situación sin perjudicar a las infancias.

"No es algo que desde ATEN podamos resolver con un plan de lucha. Si no, ya lo estaríamos haciendo", dijo y agregó que "la preocupación de las familias por un posible abuso es genuina, pero no puede pasar que se desate esta situación tan compleja cuando un niño llora y dice que no quiere ir al jardín".

La vocal llamó a generar las herramientas necesarias para sostener el espíritu de la educación inicial que "no puede perder la ternura". Agregó que siempre hay que pedir permiso a los niños pero que "no pueden desaparecer las caricias y los abrazos que, a través del juego, aportan más que un contenido pedagógico".