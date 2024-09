Zapala: el campeón que noqueó al bullying

Todo es posible, el tiempo lo dirá. El referente de Ahias en el mundo del pugilismo es Vasyl Lomachenko, boxeador profesional ucraniano.

mono letelier 1.jpg Ahias Ignacio Letelier, campeón provincial de boxeo.

Desde Zapala, habló el campeón

El joven zapalino en contacto con LMNeuquén abrió sus puños y puso el corazón “en la mano” para contar las tristes circunstancias que lo introdujeron en el box, el cual hoy se ha convertido en una pasión y en un proyecto de vida.

“El bullying me lo hacían cuando era más chico porque siempre fui bajo de estatura y muy mimado por mis padres. Los pibes más grandes de sexto y séptimo grado me pegaban”, recordó.

Más adelante “dijo que tenía dos compañeros que se llamaban Genaro y Lauty que también siempre me pegaban. Me hicieron bullying en jardín de infantes también porque era gordito. Y me molestaban porque era gordo y chiquitito”.

Así es que por impotencia y por esas ganas internas de que ese infierno escolar se terminara de una vez por todas decidió, aun con su corta edad, tomar por voluntad propia cartas en el asunto.

“Ya en séptimo grado le pedí a mi papá que me ingresara a un gimnasio a practicar boxeo porque realmente estaba cansado de que me hagan bullying y yo les quería poner un freno”.

Y finalmente ese día llegó, los enfrentó a ambos y les dio de su “propia medicina”.

"Se terminó el bullying"

Al respecto dijo que “en ese momento se terminó el bullying y después en la secundaria fue diferente, ya había cambiado mi físico, tenía otra mentalidad”.

Agregó: “Hice muchos y muy buenos amigos hasta ahora que estoy cursando el tercer año en la Epet 15”.

Desde los inicios en el mundo del boxeo, Ahias está acompañado por sus entrenadores Lorena Valdez y Óscar Guevara, los cuales pertenecen al equipo “Guevara Box” que tiene su base de operaciones en la ciudad de Zapala.

mono letelier 3.jpg Ahias Ignacio Letelier, campeón provincial de boxeo.

“Somos entrenadores de Ahias y estamos felices porque se consagró campeón provincial cadete hasta 54 kg el pasado sábado 24 de agosto en la velada pugilística que se llevó a cabo en nuestra ciudad”, contó con orgullo Lorena.

El evento referenciado se trató de la “La nueva era del boxeo Zapalino”, el cual se desarrolló en el Gimnasio Fortabat donde asistieron más de 500 personas y cuya pelea estelar fue la del “Mono” Letelier (“Guevara Box”, Zapala) frente a Nahuel Soto (Escuela “Municipal de Box”, San Patricio del Chañar).

En un vibrante espectáculo a tres rounds, y en un parejo enfrentamiento, el jurado determinó el triunfo del zapalino por puntos.

Sobre el joven pugilista, Lorena mencionó que “entrenar a Ahias siempre es un placer, tiene mucha facilidad para aprender boxeo así que no es tarea difícil. Su nombre boxístico es justamente porque imita todo como un monito”.

El palmarés

A continuación detalló el palmarés de Letelier: “El Mono tiene un total de 11 peleas: dos perdidas, una empatada y todas las demás ganadas”.

Por último, Lorena Valdez precisó que “como entrenadora, como equipo, deseamos que Ahias logré sus objetivos y pueda brillar en el boxeo. Sabemos que él es capaz de conseguirlo, tiene muchas cualidades”.

A la hora de soñar y pensar en su futuro, el “Mono” Letelier no se anduvo con chiquitas. Dejó bien en claro que va por todo o nada. “Aspiro a ser campeón mundial”, sostuvo el Mono.

mono letelier 2.jpg

“Es lo que creo que todo boxeador aspira porque es el logro más grande que tiene un pugilista en su carrera”, añadió con el ímpetu que demuestra cada vez que sube a un cuadrilátero.

Igualmente, es todo un proceso y paso a paso. Sus próximos compromisos tienen que ver con las competencias nacionales a nivel amateur.

Dedicatoria y palmada del intendente

El viernes 30 de agosto Letelier participó en Neuquén del Campeonato Provincial de Boxeo Cadetes y Mayores en el SAF 1 del Parque Industrial, allí el “Mono” no tuvo oponente, por lo que pasó directamente a los clasificatorios regionales con vistas al campeonato nacional de su especialidad.

La carrera de Ahias Letelier comenzó en el año 2022 y su primera pelea fue en Allen el 15 de mayo de 2023. Vive en el barrió René Favaloro de la capital zapalina.

La coronación del campeonato provincial de boxeo obtenido por el “Mono” Letelier en el Gimnasio Fortabat de la ciudad de Zapala estuvo a cargo del intendente Carlos Koopmann, quien precisó que “fue una gran noche de boxeo en el Fortabat. Mucha acción en el cuadrilátero, donde cada boxeador brindó su mejor espectáculo frente a una gran cantidad de espectadores amantes del boxeo en vivo. Felicitaciones a todos y en especial a Ahias”.

mono letelier 4.jpg

El Mono Letelier declaró sobre el título obtenido: “Fue y es una alegría inmensa. Muchas veces uno anda bajoneado y es como que cuesta sentir alegría, pero esto fue una alegría que me llenó el corazón y me sentí feliz”.

Sobre la victoria dijo que pensó en sus verdaderos motores de su presente: sus padres Ignacio Alberto Letelier y Érica Pino y su hermano Jonás, también boxeador.

“El triunfo no se lo puedo dedicar a alguien, en especial primero que nada está mi familia, mis profesores y después están mis compañeros del gimnasio que muchas veces prestan el cuerpo para “guantear”. Sin toda la gente que me rodea no podría ser yo, es como que todos ellos me complementan”.