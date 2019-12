Neuquina ejemplar: perdió la vista a los 30, y a los 42 es campeona sudamericana

Pero un día la luz de sus ojos se apagó para siempre. Perdió la vista a raíz de un desprendimiento de retina y parecía que el mundo se venía abajo. Sin embargo, mientras cualquiera de los mortales hubiera entrado en la peor depresión y desesperación, ella comprendió que de nada servía “quedarme sentada o tirarme en una cama. Así que lo asumí con entereza, fue empezar de cero y acá estoy”, cuenta y asombra con su reacción ante tamaña adversidad, con su espíritu de lucha.

Este domingo, esta bella persona que trabaja en el área de discapacidad de la Municipalidad de Plottier y se apresta para asumir en la Legislatura como asesora en esa área, se consagró campeona sudamericana de Goalball, una disciplina paralímpica que ha tenido gran desarrollo en el país y que reclama más apoyo.

Lorena Magaña.jpg

'Las Topas', como se apoda al equipo femenino, vencieron en la final a Chile, el único rival que les había ganado a lo largo del torneo, 12-8. Así le dio una enorme alegría a papá Miguel, que acaba de superar “un cáncer de tiroide. Desde el hospital festejaba a más no poder, por suerte ya está bien”.

Esta vez viajó sola a San Luis, sede del certamen, junto al contingente de las selecciones femenina y masculina. En Plottier se quedó su incondicional esposo Hugo López, también vinculado a la disciplina como ayudante técnico y el resto de la familia.

“El deporte me abrió puertas, me permitió una reinserción, poder decirle a la sociedad que era una persona ciega y que podía hacer cosas. El deporte mejora la calidad de vida, te da autonomía, te ayuda un montón”, reflexiona desde la terminal puntana, donde iban a emprender el regreso a Buenos Aires.

Lore porta la camiseta siete y en Neuquén defiende los colores de Patagonia Blanco Perfil. Además representa a una institución de San Isidro. Lleva tres años de valiosos aportes al combinado nacional de la especialidad.

Lorena Magaña 1.jpg

“La verdad que siento mucha emoción, estoy feliz. Siento orgullo, soy una privilegiada. Con ganas de llegar a Neuquén y compartirlo con toda mi gente de Plottier y la zona”, agregó a LMN con la medalla en el bolso y la sonrisa dibujada en su rostro.

Lamenta no haber podido estrecharse en un abrazo con sus dos soles, su marido, papá y el resto de los seres queridos. Seguramente daría cualquier cosa por volver a verlos. Aunque positiva por naturaleza, crack del deporte y la vida se despide con una enseñanza: “Tal vez es cierto que si no hubiera perdido la vista no me hubieran pasado estas cosas tan maravillosas. Es difícil llegar pero más difícil mantenerse. Soy agradecida a la vida, soy feliz”, reitera en el final. Lorena Magaña, una gran campeona.

¿Qué es y cómo se juega?

Se juega en una cancha similar a la de vóley, con una dimensión de 18 x 9 metros, y dos arcos al final. Cada equipo de tres integrantes cada uno, se ubica en su mitad del campo. El objetivo es meter la pelota – que es parecida a la de básquet, pesa 1 kilo y cuarto, no pica y tiene cascabeles en su interior- en el arco de enfrente. Cada partido consta de dos tiempos de 12 minutos cada uno, con tres de descanso en el medio. En caso de empate, hay un tiempo extra.

