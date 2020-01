Neuquinos marcharán y reclamarán a Nación por los UVA

"La inflación no cesa y el deterioro en nuestra calidad de vida se acrecienta día a día. Reclamamos que la solución alcance a todos los hipotecados y que no se fijen límites arbitrarios, ya que todos padecemos la indexación de las cuotas y el capital. La vivienda no es un negocio, es un derecho que garantiza la Constitución", se indicó a través de un comunicado.

"Nosotros nos vamos a reunir en el monumento a San Martín alrededor de las 20. Nuestra situación es crítica y no tenemos muchas noticias, lo manejan nuestros compañeros desde Buenos Aires a la espera de alguna medida que tome el gobierno", explicó Carlos Manzanares, uno de los voceros autoconvocados en Neuquén

En Buenos Aires, las familias se encontrarán frente al Banco Central de la República Argentina. Al mismo tiempo, el reclamo se hará en otras localidades, como Córdoba, Rosario, Tucumán, Misiones, Mar del Plata, Salta, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

