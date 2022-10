Ni canjes ni diseñadores: La China Suárez sorprendió con su vestido de feria americana

Embed

La expareja de Benjamín Vicuña evitó hablar de Wanda Nara y todo lo relacionado a su exposición, aunque contó que en medio del escándalo por el Wandagate debió tomar medicación. "Cuando hablan de vos constantemente, que no podés ni usar el teléfono porque sabés que van a estar hablando de vos, llega un momento que...Yo en algún momento he sufrido ataques de pánico por tanto asedio", reveló la actriz ante la mirada de todos los presentes.

Suárez se cruzó el día de la grabación que ocurrió el viernes con Yanina Latorre quien estuvo invitada a La Noche de Mirtha, pero evitó dialogar con la panelista de LAM (América). La rubia hizo un vivo en Instagram con sus millones de seguidores a quienes les contó cómo fue el cruce con Eugenia el día de la grabación: “Me la crucé en el pasillo cuando ella terminó de grabar, yo entraba... me dio vuelta la cara. Si sos ‘macha’ ¿por qué no me encarás?”, contó, filosísima, la mujer de Diego Latorre.

“Cuando veo a una que venía toda ‘envalentonadita’ y me ve, se frena y se da vuelta, dije 'ay, es La China'. Tarde me di cuenta”, contó a sus seguidores dejando claro que no hubo intercambio de palabras. De hecho, también reconoció que la novia de Rusher había puesto como condición para estar en la mesa que no le preguntaran de Wanda ni de Icardi.