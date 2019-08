Nico Trecco: "Hay que hacer un buen torneo"

Por eso la incertidumbre de Nicolás Trecco en los últimos días por la no llegada de su pase internacional lo mantenía alerta, algo que finalmente quedó solucionado el miércoles por la tarde. “Ya está, mucho más tranquilo. Estaba en contacto con la gente de allá y me ocupé, pero era algo que ya no dependía tanto de mí. Ya está”, resumió el delantero, venido desde Gibraltar pero de primer semestre en la última temporada con la camiseta de Alvarado.

Allí, en Mar del Plata, trabajó bajo las órdenes de Mauricio Giganti, el pampeano que tras el ascenso logrado con el Torito quiso volver al pago y se calzó el buzo de Ferro, curiosamente el primer rival de Cipo en la ciudad de General Pico.

“Lo conozco bien. Un técnico que viene de ascender siempre va a tener aspiraciones altas, por eso el arranque no va a ser sencillo. Tenemos que ir a batallarles el partido y ser pacientes. Opciones de marcar vamos a tener”, imaginó en la previa después de la última práctica de fútbol en la que fue confirmado el once inicial del Albinegro. “Por su manera de plantear, seguro que pondrá gente rápida por las bandas de la mitad de cancha”, amplió al momento de leer la previa.

Trabajando mucho en la primera línea de presión que tendrá el equipo, Trecco sabe de antemano que junto a Hernán Altolaguirre deberán correr para impedir el movimiento de pelota desde el fondo rival. “Estamos bien, hemos trabajado en una muy buena pretemporada y necesitamos ser protagonistas, hacer un buen torneo”, describió.

Casi todo nuevo

Las seis semanas de preparación fueron claves para conocerse. El grupo nuevo que se formó aún da los primeros pasos y la falta de partidos amistosos ni siquiera les ha dado minutos de viaje. La primera vez será a partir de esta noche, cuando emprendan el traslado hacia General Pico.

“Se está armando un lindo grupo. Yo con el único que había compartido había sido con Visser (Brian). Pero hay buenos jugadores y variantes. El técnico tiene para elegir”, contó el bonaerense oriundo de Ameghino.

Y con relación a la falta de partidos amistosos, el atacante no lo vio como una carencia, sino que valoró el aporte que los juveniles de la Liga tuvieron para todo esto en el tramo final de la puesta a punto. “Los chicos demuestran un ritmo y un nivel que no nos hicieron fácil ninguna práctica. Los partidos fueron intensos para nosotros y la pretemporada ha sido muy buena para un torneo largo como el que se viene, con muy buenos rivales”, concluyó.

Equipo-confirmado-con-Visser-en-el-lugar-del-desgarrado-Vergara.jpg Anahí Cárdena

Equipo confirmado con Visser en el lugar del desgarrado Vergara

La lesión de Pablo Vergara la semana pasada alteró la búsqueda del equipo titular para el debut de Cipolletti del domingo a las 14:30, en General Pico contra Ferro.

El mediocampista es el 10 indiscutido para Gustavo Coronel, pero un desgarro en el aductor retrasará su aparición en esta temporada.

Por eso, el técnico debió echar mano a sus planes de pizarra para encontrarle reemplazo y rápidamente apostó por otro ex Alvarado como Brian Visser, aunque en una función que no le resulta tan natural.

De esta manera, el equipo titular confirmado de Cipo será con Facundo Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Maximiliano Tormann, Jonathan Morales; Cristian Fornillo, Manuel Berra, Gonzalo Bárez, Visser; Nicolás Trecco y Hernán Altolaguirre.

Hoy se concretará el último repaso a las jugadas con pelota detenida y el grupo partirá en colectivo por la noche hacia la sede del encuentro de la zona sur.