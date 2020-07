Nicole Neumann habló sobre Cúneo Libarona

Por supuesto que los medios del espectáculo se hicieron eco de esta dudosa relacione entre Nicole Neumann y Cúneo Libarona y comenzaron a investigar. Según dio a entender Pilar Smith en “El Espectador”, programa de CNN Radio Argentina, el letrado y la panelista “se están conociendo, están ‘chichoneando’ y hay onda. No me la quiero jugar a romance, pero hay algo. Aparentemente, Nicole Neumann se está conociendo con el abogado Rafael Cúneo Libarona. Me dicen que antes estuvo con Dolores Barreiro y que no se decidía entre ella y Nicole, o sea que esto vendría desde hace un tiempo”, agregó la periodista.