Oscar Martínez: "Abandoné toda esperanza en Argentina"

“No milito ni me enrolé en un partido político, no me gusta que me digan cómo tengo que pensar, pero eso no quiere decir que uno no piense. Esa es la mejor manera para poder tener la mayor libertad posible”, explicó el actor.

En cuanto a su opinión sobre el proyecto de reforma judicial que presentó el oficialismo, Oscar Martínez fue tajante. “Es escandaloso y muy desesperanzador. Lamentablemente estamos viviendo en Argentina un proceso de degradación de la calidad institucional que uno se pregunta hasta dónde va a llegar”.

En coincidencia con Cristina Pérez, Oscar Martínez también se preguntó “¿Qué nos pasa para que sea tan impune el avasallamiento? Tan descarado y brutal, llevado a cabo además por un presidente que hasta hace unos meses decía todo lo contrario, es impresionante y estremecedor. Yo no esperaba otra cosa, pero esperaba quizás un estilo más refinado, menos grotesco”.

Inteligente y perspicaz, Cristina Pérez le dijo a su entrevistado que “hay una parte de la sociedad Argentina que no está dormida”. Entonces Oscar Martínez continuó con la polémica y señaló: “Hay una parte de la sociedad que no lo está, pero la verdad es que yo después de las PASO, es muy fuerte lo que voy a decir, abandoné toda esperanza en Argentina porque me resultaba inexplicable que la gente elija otra vez esto”.

“Yo creo que mucha de esa gente, y no hablo del núcleo duro o fanatizado, que ya sabemos que es una especie de religión y no hay posibilidad de hablar, donde los hechos no cuentan, pero hay otra enorme porción dispuesta a creer en los espejos de colores o que está dormida. Después hay otra porción que advierte, que está indignada, dolida y otra que, con el privilegio de poder elegir, está pensando en irse del país. Es doloroso. Seguro que es injusto, pero bueno, sobre todo para los que, como yo, queremos un país plural. No demonizo al que piensa distinto, pero sí estoy en contra de toda clase de pensamiento hegemónico o pensamiento único, porque la historia demuestra que todas esas experiencias han fracasado en el mundo entero”, sostuvo Oscar Martínez.

Para cerrar con la entrevista, Oscar Martínez deslizó que “el desprecio a la libertad del otro es supremo. Gente que todavía defienda el régimen cubano. O Venezuela. No lo puedo entender” Al terminar, el actor expresó su frase más polémica, “tal vez no debería decirlo, pero es la verdad. Las mafias y la corrupción son la verdadera pandemia de la Argentina”.