Nicole Neumann superó el Covid-19 y contó su calvario

Recuperada del Covid-19 , Nicole Neumann retomó su trabajo y relató en detalle, cómo hizo para sobrellevar el calvario de la enfermedad junto a sus tres hijas y sin ayuda. "Me daba pánico que me pasara algo y ellas no supieran qué hacer", empezó contando la modelo.

nicole100.jpg

"Por suerte tuve síntomas mínimos como dolor de garganta y cansancio, no más que eso. Pero como estaba sola con las nenas, no me permití caer. Quizás por eso lo pasé medianamente bien", reveló en Nicole Neuman en el programa “Nosotros a la mañana”.

Nicole Neuman dijo que pasó los últimos 15 días en absoluto aislamiento, “hubo un sólo día en el que dije 'no puedo más' y le pedí a las chicas que me ayudaran a cocinar, también hubo días en los que quería llorar de cansancio pero no me lo permitía por ellas. Mi miedo por las noches era que me subiera mucho la fiebre o me faltara el aire y las chicas no supieran qué hacer. Con un saturómetro debía controlar la oxigenación de la sangre, fue difícil".

maxresdefault (2).jpg

Luego los periodistas le preguntaron a Nicole Neumann si había tenido ayuda de alguien durante su enfermedad, claro está, apuntando a Fabián Cubero, ex marido y padre de las nenas quien, aparentenmente, jamás se acercó. "Los vecinos y los amigos me dejaban cosas en la puerta de casa. No tuve más ayuda porque mamá vive en el centro y su marido es de riesgo, Gegé está en el sur y mi tío que vive en Argentina es de riesgo" contó la modelo, para finalizar diciendo, “yo hubiera preferido esperar a que todo pasara antes de contarlo públicamente pero no se pudo lamentablemente. Yo lo dije recién al día 7 de estar enferma pero hubiera esperado".